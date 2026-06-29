5 accessori che ogni automobilista dovrebbe avere in auto prima di partire per le vacanze

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Gli imprevisti sono, per definizione, non prevedibili e accadono spesso nel momento peggiore. I giorni delle vacanze sono uno di quei periodi in cui sarebbe meglio non affrontare imprevisti. Se questi, come detto, non sono prevedibili, possono comunque essere affrontati in maniera positiva per risolverli o ridurne la portata. A ridosso delle partenze per le ferie, vediamo quali sono i 5 migliori strumenti e accessori che non dovrebbero mai mancare all’interno dell’auto.

1-Compressore portatile

Una gomma a terra è uno degli imprevisti più comuni, specialmente d’estate. Con un compressore portatile come il Bosch EasyPump, quel fastidio diventa un problema di facile soluzione. Pesa 430 grammi e si tiene in una mano, ma eroga fino a 10,3 bar (150 PSI) con funzione autostop. Questo significa che quando la pressione impostata è raggiunta, si ferma da sola. Il display retroilluminato mostra la pressione in tempo reale e lo stato di carica, mentre la luce LED integrata illumina la valvola anche al buio. Si ricarica via USB-C e in dotazione ci sono adattatori per bici, palloni e gonfiabili.

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Con 23.547 valutazioni e una media di 4,5 su 5 (73% a cinque stelle), gli utenti apprezzano soprattutto la precisione del sensore, la semplicità d'uso e la portabilità. Diversi recensori segnalano che si tratta di uno strumento utile non solo per le emergenze, ma anche per la manutenzione ordinaria della pressione degli pneumatici.

2-Avviatore batteria

La batteria scarica è un altro degli imprevisti più frequenti, soprattutto dopo lunghe soste sotto il sole o con l'aria condizionata sempre accesa. L’avviatore NOCO GB40 è lo strumento perfetto per rimettere in moto la batteria in pochi istanti. La tecnologia UltraSafe impedisce scintille e inversione di polarità: si collegano i morsetti e si avvia, senza rischi anche per chi non ha dimestichezza con questi strumenti. Il dispositivo include anche una torcia LED con modalità SOS, la funzione power bank con uscita USB e la custodia per conservarlo nel portaoggetti o nel bagagliaio.

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Con 124.498 valutazioni e una media di 4,4 su 5 (73% a cinque stelle), è tra i prodotti più recensiti della sua categoria. Gli utenti ne elogiano la costruzione robusta, l'efficacia anche su motori diesel e la facilità d'uso in situazioni di stress.

3-Triangolo emergenza

Obbligatorio per legge in Italia e in gran parte dei paesi europei, il triangolo di emergenza è uno di quegli accessori che si dimenticano finché non serve. Il modello GADLANE è omologato, pieghevole con la custodia compatta, e viene venduto in confezione doppia (utile per metterlo anche sulla seconda auto). Il triangolo interno è luminoso per uso diurno, quello esterno è riflessivo per la visibilità notturna.

Prezzo: 19,99€

Con 1.040 valutazioni e una media di 4,4 su 5 (71% a cinque stelle), gli utenti lo descrivono come robusto, facile da montare e ben dimensionato. Nella sua semplicità è uno dei più importanti da avere sempre a bordo.

4-Giubbotto catarifrangente

Quanto detto per il triangolo d’emergenza vale anche per il giubbotto catarifrangente che va obbligatoriamente indossato ogni volta che si esce dal veicolo in carreggiata. Il modello Salzmann si distingue per le bande riflettenti in materiale 3M (molto più visibili) e per la conformità EN20471, la norma europea richiesta per l'uso stradale. Disponibile in diversi colori, taglie e versioni, è tascabile e dotato di cerniera e quattro tasche.

Prezzo: 14,99€

Con 15.560 valutazioni e una media di 4,6 su 5 (76% a cinque stelle), è uno dei gilet più apprezzati a cui fare riferimento, soprattutto per la qualità delle cuciture e la visibilità notturna.

5-Kit pronto soccorso

Concludiamo questa rassegna con un accessorio molto importante ma troppo spesso trascurato. Un kit medico completo da tenere in auto può fare la differenza in caso di piccoli incidenti, abrasioni o ferite durante un viaggio. Il Lewis Plast da 220 pezzi include cerotti di varie misure, garze, bende elastiche e triangolari, salviette sterili, soluzione salina oculare, ghiaccio istantaneo e forbici. Conforme alle norme europee, prevede una sacca resistente con scomparti separati per tenere tutto in ordine a ogni viaggio.

Prezzo: 29,99€

Con 9.913 valutazioni e una media di 4,6 su 5 (73% a cinque stelle), gli utenti apprezzano la completezza del contenuto e le dimensioni compatte.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 29/06/2026