Parasole per auto: quali proteggono davvero l'abitacolo

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Con il caldo torrido di questi giorni è fondamentale trovare modi efficaci per proteggere l’abitacolo della propria auto. Come ampiamente documentato dagli studi scientifici in materia, dopo un’ora di esposizione al sole, l’abitacolo dell’auto può raggiungere tranquillamente gli 80°C. E già a 45°C c’è il rischio di ustioni. Per proteggere davvero l’automobile parcheggiata sotto il sole è utile fare riferimento a diversi prodotti. Non tutti gli accessori in commercio funzionano allo stesso modo e la protezione migliore non è solo quella che arriva dal classico parasole a fisarmonica. Vediamo tutte le soluzioni disponibili.

Copriparabrezza WIN.MAX

Il telo è composto da quattro strati (foglio di alluminio PEVA, cotone filato, rivestimento in pile e cotone composito) pensati per resistere alle temperature estreme, ma anche impermeabilizzare e proteggere dagli strappi. Tre magneti ai bordi lo mantengono fermo anche quando c’è vento, mentre due fasce elastiche si agganciano agli specchietti retrovisori per un fissaggio più stabile. Copre tutto il parabrezza comprese le spazzole del tergicristallo, ed è utilizzabile tutto l'anno perché durante l’inverno protegge da neve e ghiaccio.

Prezzo: 27,99€ (-15%)

Recensioni: 4,5 stelle su 5.295 valutazioni, 73% a 5 stelle. I clienti segnalano soprattutto l'efficacia reale nel ridurre il calore in abitacolo, la buona tenuta dei magneti e la compatibilità con modelli diversi, da city car a SUV. È il tipo di prodotto che nelle prove mostra i risultati migliori contro il surriscaldamento.

Parasole a ombrello CARALL

Passando a una soluzione interna tradizionale, il parasole CARALL con apertura a ombrello è un altro accessorio utile contro il surriscaldamento dell’abitacolo. Si apre e si chiude in pochi secondi e si posiziona contro il parabrezza dall'interno, riflettendo la luce solare. Disponibile in diverse misure, è realizzato in nylon, è pieghevole e compatto così da poter essere comodamente sistemato nel bagagliaio o nel vano portaoggetti.

Prezzo: 12.98€

Recensioni: 3,9 stelle su 3.742 valutazioni, 48% a 5 stelle. I clienti apprezzano soprattutto la rapidità di apertura e chiusura rispetto ai parasole tradizionali, la buona riduzione del calore su cruscotto e volante quando l'auto è ferma, e la comodità di riporlo in poco spazio. È una soluzione pensata per i parcheggi brevi o in combinazione con le altre soluzioni per proteggere l’auto nelle soste prolungate.

Tendine parasole DIZA100

Quando pensiamo al parasole per l’auto la mente va quasi esclusivamente a quello per il parabrezza. Ma tutte le superfici sono a rischio. Da questo punto di viste le tendine parasole sono un’ottima soluzione anche per riparare i sedili, specialmente quelli posteriori dove magari sono installati dei seggiolini per bambini. La coppia di tendine DIZA100 è realizzata in rete di nylon con il tessuto traspirante che permette di tenere il finestrino abbassato mantenendo comunque la schermatura, e offre anche un effetto privacy verso l'esterno.

Prezzo: 14,99€

Recensioni: 4,2 stelle su 10.811 valutazioni, 58% a 5 stelle. I punti di forza citati più spesso sono la facilità di montaggio, l'adattabilità a modelli di auto diversi e la possibilità di viaggiare con il finestrino aperto restando protetti dal sole, un vantaggio soprattutto per chi viaggia con bambini o animali a bordo.

Telo WALSER

Passando a una soluzione totale, non limitata solo a una parte dell’auto, il telo WALSER prevede un telo integrale, composto da tre strati: una schiuma di neoprene da 4 mm che assorbe l'impatto della grandine, uno strato esterno idrorepellente e un rivestimento interno in pile che protegge la vernice da graffi. Copre cofano, tetto e bagagliaio, si fissa con una chiusura a scatto sotto il veicolo e tre cinghie di tensione incluse, ed è disponibile in 12 misure per adattarsi a berline, SUV e furgoni. Oltre che dai raggi UV protegge l’auto dalla grandine e dalla pioggia intensa.

Prezzo: 99.95€ (-9%)

Recensioni: 4,2 stelle su 5.456 valutazioni, 59% a 5 stelle. I punti di forza segnalati dagli utenti riguardano la protezione efficace da pioggia e grandine, la buona qualità dei materiali e la presenza di cinghie che evitano che il telo si sposti col vento. Le coperture integrali come questa abbassano la temperatura interna di qualche grado in più rispetto alla sola copertura del parabrezza.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 01/07/2026