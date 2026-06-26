In offerta con il Prime Day di Amazon lo schermo portatile per aggiungere CarPlay e Android Auto a qualsiasi auto

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Chi non ha un’automobile nuova con lo schermo dedicato all’infotainment risolve sistemando lo smartphone sull’apposito supporto a ventosa così da avere il navigatore e la riproduzione delle proprie playlist musicali preferite. Perché invece dello schermo dello smartphone non preferire uno schermo dedicato? Un’idea oggi più accessibile grazie al Prime Day di Amazon (che termina oggi a mezzanotte). Lo schermo per auto Avylet da 9,26” è la soluzione, uno dei modelli più venduti e apprezzati per aggiornare un'auto datata senza intervenire sull'impianto originale e senza alcun lavoro di modifica.

Come funziona lo schermo Avylet

Lo schermo Avylet ha un pannello IPS da 9,26” con una luminosità di 550 nit e copre il 95% della gamma sRGB, valori che su carta garantiscono una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La connettività si basa su Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 GHz, con supporto nativo a CarPlay wireless e Android Auto wireless (ma anche Mirror Link, FM e ingresso AUX).

Considerando che è esposto alla luce diretta del sole integra un sistema di dissipazione posteriore che aumenta l'efficienza termica del 30% rispetto alle generazioni precedenti.

Dalle dimensioni compatte può essere installato su qualsiasi auto, senza ostacolare la visuale del guidatore. Nonostante le dimensioni ridotte è sufficientemente grande da rendere le mappe leggibili a colpo d'occhio, sicuramente più dello schermo dello smartphone.

Nella confezione sono inclusi due supporti (ventosa e base adesiva), l’alimentatore da collegare all’accendisigari, il cavo AUX e anche una telecamera posteriore impermeabile con angolo visivo di 170° e cavo da sei metri, che si attiva automaticamente quando si inserisce la retromarcia.

Tra gli aspetti rilevanti c’è anche che l'installazione non richiede alcun intervento invasivo. Non bisogna smontare il cruscotto, ma basta fissare il supporto, collegare il cavo di alimentazione e fare l’accoppiamento con il proprio smartphone.

Prezzo: 85,45€ (-39%)

Cosa dicono le recensioni

Lo schermo Avylet ha una media di 4,3 su 5 stelle su 1.054 valutazioni globali, con il 68% di voti a 5 stelle. I punti di forza che emergono con maggiore frequenza nelle recensioni sono la facilità di installazione, la connessione automatica all'avvio che non richiede alcun intervento manuale e la qualità visiva dello schermo. Per molti utenti questo dispositivo ha risolto la mancanza di CarPlay o Android Auto sulle proprie auto senza toccare l'impianto originale.

Conviene comprarlo ora?

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 26/06/2026