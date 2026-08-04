9 accessori indispensabili per organizzare al meglio il garage dell'auto

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Il garage non è soltanto il luogo dove parcheggiare l'auto. Per molti automobilisti è anche lo spazio dedicato alla manutenzione ordinaria, al cambio stagionale degli pneumatici e ai piccoli interventi fai da te. Per allestire il garage a questo scopo non serve spendere cifre esagerate. Bastano pochi accessori ben scelti per lavorare con maggiore comodità, migliorare la sicurezza e mantenere tutto in ordine, evitando attrezzi sparsi e inutili perdite di tempo.

Cric idraulico a carrello MICHELIN da 1,8 tonnellate

Un cric affidabile è il primo strumento da avere per qualsiasi intervento sotto l'auto, dal cambio gomme ai controlli di routine. Questo modello MICHELIN solleva veicoli fino a 1,8 tonnellate, con un'escursione da 105 a 350 mm e una maniglia girevole a 360° che ne facilita l'uso anche in spazi stretti. Le ruote pivottanti permettono di posizionarlo con precisione sotto il punto di sollevamento, mentre la suola in gomma protegge il telaio da urti e graffi.

Prezzo: 84,70€

Rampe di accesso con cric idraulico Arebos

Per chi lavora spesso sotto la vettura, un set di rampe regolabili in altezza semplifica molto le operazioni, riducendo il tempo passato a manovrare un cric tradizionale. Questo kit Arebos ha una portata di 2 tonnellate per rampa, un'altezza regolabile tra 290 e 375 mm e una struttura in acciaio con bordi antiribaltamento pensata per garantire stabilità durante il lavoro.

Prezzo: 194,66€ (-5%)

Sgabello-carrello trasformabile VEVOR

Parliamo di uno degli accessori meno considerati ma più pratici per si occupa della manutenzione della propria auto. Questo modello VEVOR si trasforma in pochi secondi da carrello, per scivolare sotto il veicolo, a sgabello imbottito per lavorare comodamente seduti. Le sei ruote girevoli a 360° garantiscono manovrabilità anche su superfici irregolari, mentre la struttura in acciaio sostiene fino a 136 kg. Un accessorio che aiuta a risparmiare fatica sulla schiena durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Prezzo: 44,90€

Lampada da lavoro LED ricaricabile SYLSTAR

Una buona illuminazione è essenziale per lavorare in sicurezza, soprattutto nei punti più nascosti del vano motore o sotto la scocca. Considerando che il garage non sempre è un ambiente ottimamente illuminato, poter contare sulla luce giusta è fondamentale per lavorare bene e in sicurezza. Questa lampada SYLSTAR arriva fino a 2400 lumen, si aggancia magneticamente al cofano o si appoggia grazie ai ganci nascosti, e si accende con un semplice gesto della mano grazie al sensore a infrarossi. La batteria da 4400 mAh garantisce fino a 4 ore di autonomia alla massima luminosità, con ricarica USB-C.

Prezzo: 39,99€

Set cricchetto auto BLACK+DECKER 76 pezzi

Una dotazione base di chiavi e inserti evita di dover interrompere un lavoro per andare a cercare l'attrezzo giusto. Questo kit BLACK+DECKER include bussole, adattatori, punte per forare e avvitare, pensato sia per la manutenzione dell'auto sia per piccoli lavori di bricolage in casa. La valigetta rigida mantiene tutto ordinato e facile da trasportare, così da poterla usare in garage, ma anche tenere nel bagagliaio dell’auto per ogni necessità.

Prezzo: 46,34€

Pannello forato portautensili tectake

Questo è un po’ il simbolo dei garage attrezzati per la cura dell’auto. Tenere gli attrezzi appesi e visibili, invece che ammassati in un cassetto, velocizza ogni intervento e libera spazio a terra. Questo pannello tectake in acciaio si compone di più moduli espandibili, con 25 ganci e supporti inclusi, e si adatta facilmente alle dimensioni della parete disponibile. È una soluzione pensata per chi vuole riorganizzare gradualmente il garage, aggiungendo pannelli man mano che aumenta il numero di utensili a disposizione.

Prezzo: 35,90€ (-20%)

Porta gomme da parete Upgrade4cars

Durante il cambio stagionale, gli pneumatici smontati finiscono spesso ammucchiati in un angolo. Questo supporto Upgrade4cars li tiene invece appesi alla parete, in lega di acciaio inossidabile con rivestimento in gomma antigraffio, con una portata fino a 40 kg per gancio (più che sufficiente per la maggior parte delle gomme di auto e SUV). Il kit include viti e tasselli per il montaggio, adatto a chi vuole liberare spazio a terra senza dover acquistare uno scaffale ingombrante.

Prezzo: 25,95€

Protezioni pareti garage ATHLON TOOLS FlexProtect

Le portiere che sbattono contro muri, pilastri o scaffalature sono una delle cause più comuni di piccoli danni alla carrozzeria dell’auto. La soluzione è applicare sulle pareti del garage un’adeguata protezione. Queste protezioni ATHLON TOOLS, in schiuma EVA da 9 mm di spessore, si applicano senza forare grazie all'adesivo forte e resistente, e assorbono l'urto nei punti più a rischio. Sono idrorepellenti e resistenti allo sporco, pensate per restare efficaci nel tempo anche in un ambiente non riscaldato.

Prezzo: 25,90€

Fermaruota regolabile EASYSTOP

Parcheggiare con precisione in uno spazio ristretto, senza il rischio di urtare la parete di fondo, è un problema comune soprattultto nei garage più piccoli. Questo fermaruota EASYSTOP si posiziona senza fissaggi permanenti ed è regolabile in base alla posizione desiderata, offrendo un riferimento fisico per fermare l'auto sempre nello stesso punto. È realizzato in plastica antiurto e non lascia residui né odori, un dettaglio utile per chi non vuole interventi invasivi sul pavimento.

Prezzo: 35,95€

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