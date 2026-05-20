Estate in moto senza caldo: arriva il completo HELD Torver Top Air e Base Air

Con la nuova stagione motociclistica oramai iniziata da un po' grazie all'arrivo della bella stagione, per i motociclisti può essere l'occasione per rinnovare il proprio abbigliamento. HELD per esempio offre il completo Torver Air Top e TorverAir Base. Si tratta di un completo unico con giacca e pantalone realizzati con un perfetto mix di tessuto e morbida pelle bovina, permeabile all’aria, tessitura Heros Tec Mesh e fodera interna in Mesh traspirante.

Torver Top Air

HELD - Completo TORVER TOP AIR + BASE AIR

Parliamo della giacca che offre protezione e ventilazione grazie al particolare mix di Pelle e Tessuto con tessitura Heros Tec Mesh. Realizzata in pelle bovina, dispone anche di una fodera in Mesh traspirante. Le principali caratteristiche? 3 tasche esterne, 2 tasche interne, tasca per documenti, cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura, inserti elastici in pelle su spalle e gomiti, colletto morbido e Tecnologia Held Clip-In.

Si può avere nel colore nero-bianco e nelle taglie 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. Pensata per un utilizzo in primavera/estate, si può acquistare a 349,95 euro.

Torver Base Air

HELD - Completo TORVER TOP AIR + BASE AIR

Il nuovo pantalone è realizzato in morbida pelle bovina ed è provvisto di una fodera in Mesh traspirante in modo da poter essere utilizzato anche nelle giornate estive più calde. Le sue caratteristiche? 2 tasche esterne & cerniere di aerazione, inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia, stretch speciale sulle cosce e sui polpacci.

Disponibile nel colore nero nelle taglie 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. Si può avere anche nelle taglie corte 25, 26, 27, 28 e 29 e in quelle lunghe 98, 102, 106, 110 e 114. Il prezzo? 299,95 euro e dalla taglia 62, 319,95 euro.

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