Held Montaro e Montaro WP: lo stivale touring che sembra una scarpa da trekking

Uno è perfetto per l'estate e la primavera, l'altro - grazie alla membrana - protegge da pioggia e vento. Caratteristiche, taglie e prezzi

Held Montaro e Montaro WP sono due stivaletti da moto touring che se fossero esposti in un negozio dedicato alle attività outdoor probabilmente nemmeno ti accorgeresti dell'errore. Condividono il desing e le caratteristiche tecniche di sicurezza, ma la membrana Held-Tex li differenzia nell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche e differenze

Stando a quanto dichiara Held, entrambe le varianti garantiscono un eccellente comfort di calzata, aderenza grazie alla suola in gomma rinforzata e una protezione certificata che non teme confronti nella categoria. Esternamente sono realizzate in microfibra/tessuto, la fodera interna è in morbido tessuto. A fare la differenza come detto è la membra della versione WP (che sta per Wind Protection), che tiene il piede al riparo da pioggia e vento pur mantenendo un certo grado di traspirabilità. La verisone sprovvista è più indicata per un utilizzo primaverile/estivo, grazie alla miglior traspirabilità.

Dal punto di vista della sicurezza, gli stivali sono certificati secondo la normativa EN 13634:2017 “stivali di protezione per motociclisti”, dotati di paracaviglie integrati. Il taglio dello stivale corto, proprio come uno scarponcino da trekking alto, in misura 43 l'altezza è di 15 cm. Utile in ottica di prevenzione dell'usura il rinforzo all'altezza del collo del piede sullo stivale sinistro, quello deputato alle cambiate.

Colori, taglie e prezzi

Held Montaro WP

Held Montaro e Montaro WP sono considerati stivaletti uomo/unisex - non hanno dunque la calzata specifica per donna - proposti in nero o nero con accenti di colore rosso. Le taglie e i prezzi sono i seguenti:

- Taglie: dal 36 al 47

- Prezzo: Montaro 179,95 euro; Montaro WP 199,95 euro

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/12/2025