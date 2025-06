Held Torver Air: batti il caldo e sei sempre protetto. La prova

Con l’aumentare delle temperature sale l’insofferenza del motociclista medio nei confronti dell’abbigliamento tecnico, scelta scellerata se si considera che la moto viene utilizzata per la maggior parte del tempo nella bella stagione. Di giacche da moto estive ce ne sono sempre di più e tra queste rientra anche la Held Torver AIR,protagonista di questo MotorunBoxing, che spicca per l’ottima qualità della sua pelle, abbinata ad ampie superfici retate che la rendono confortevole da utilizzare anche nel caldo atroce estivo. Scopriamo insieme ogni suo aspetto: dal comfort alla sicurezza, dai materiali alla vestibilità, fino all’esperienza su strada con questa giacca.

Design moderno e sportivo

Held Torver Air perfetta per una naked sportiva

La Held Torver AIR colpisce subito per il suo look sportivo, perfetta per chi guida naked e sportive, ma anche qualche maxi-scooter dall’indole dinamica. A volerle trovare un difetto dal punto di vista estetico è la poca disponibilità di colori, dato che l’unico disponibile è il nero con inserti bianchi.

Veste come una giacca sportiva in pelle

Il taglio è aderente, da vera giacca sportiva in pelle, rispetto alle “tuttorete” è un po’ più strutturata e pesante indosso, ma ciò può anche essere considerato un pregio se si è alla ricerca di protezione. A ben vedere, però, una volta adeguatasi alla mia forma, grazie agli inserti stretch, alla fine non mi sono mai sentito troppo costretto e sempre libero nei movimenti.

Esperienza su strada: prova pratica

Held Torver Air, la vestibilità sportiva non limita nei movimenti

Durante il nostro test su strada con la Held Torver AIR, abbiamo percorso circa 300 km in condizioni tipiche estive: temperatura tra i 22°C e i 34°C. Ecco cosa abbiamo rilevato:

Comfort termico buono anche dopo ore di guida

Nessuna sensazione di “attaccamento” alla pelle, grazie alla ventilazione continua

La zip centrale non si è mai impigliata

Le protezioni restano stabili anche in velocità

Nel complesso, la giacca ha superato le aspettative, risultando molto più traspirante rispetto a quanto l'aspetto lasci immaginare.

Materiali traspiranti e resistenti

Held Torver Air, ampie pannellature retate anche nella parte posteriore

A proposito di materiali, la Torver AIR utilizza inserti in pelle (spessa da 1,1 a 1,3 mm) abbinati ad ampie finestrature retate in mesh Heros-Tec a maglia larga, che permette un eccellente flusso d’aria durante la marcia.

Questa combinazione rende la giacca perfetta sia per l’uso extraurbano, sia per quello urbano, dato che basta guadagnare solo pochi km/h per sentire i benefici dell’aria che circola attorno al corpo.

Protezione certificata CE

Held Torver Air, la pelle è spessa da 1,1 a 1,3 mm

La Held Torver AIR è dotata di protezioni CE di livello2 su spalle e gomiti, amovibili e posizionate in modo da non creare fastidio, a completare il quadro ci sono la tasca posteriore per l’inserimento di un paraschiena (non incluso) e quelle sul frontale per il para coste, rendendo l’equipaggiamento completo.

Inoltre, le cuciture principali sono doppie e certificate per la resistenza alla trazione, dettaglio non trascurabile in un capo pensato per la sicurezza. Dal punto di vista della sicurezza passiva sono presetni inserti catarinfrangenti sparsi su braccia, torace e dorso per migliorare la visibilità in codizione di scarsa luce o durante la guida in notturna



Comfort di guida e regolazioni personalizzate

Uno dei punti forti della Torver AIR è sicuramente il comfort. Nonostante la leggerezza, la giacca è strutturata in modo ergonomico, con cuciture che seguono i movimenti naturali del corpo. I polsini e il colletto sono rivestiti con tessuto morbidoe non mancano le regolazioni in vita per adattare la vestibilità alle proprie esigenze.

Held Torver Air, gli inserti morbidi su polsi e colletto riducono lo sfregamento

La giacca è dotata di numerosi dettagli funzionali, tra cui:

Due tasche esterne con chiusura a zip

Tasca interna porta documenti

Zip di collegamento pantalone

Taglie e vestibilità

Disponibile in una vasta gamma di taglie (dalla 48 alla 62) la Held Torver AIR copre sia motociclisti snelli che più robusti. La vestibilità è fedele alla taglia dichiarata, ma si consiglia comunque una prova fisica, dato che il taglio sportivo non lascia troppo margine di correzione tramite registri, come avviene sulle giacche touring.

Prezzo e rapporto qualità/prezzo

Il prezzo della Held Torver AIR è di 349,95 euro. Considerando la qualità dei materiali, le certificazioni di sicurezza, la traspirabilità e il comfort, si tratta di un ottimo investimento per chi cerca una giacca estiva completa senza spendere cifre eccessive.

