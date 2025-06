Held Omberg Top e Base: il completo in Gore-Tex per tutte le stagioni

Held Omberg Top e Base, è una giacca più pantalone adventure-touring in Gore-Tex per tutte le stagioni: caratteristiche e prezzi

Held presenta Omberg Top e Base, giacca più pantalone per adventure-touring realizzati in Gore-Tex. Scopriamo quali sono le caratteristiche, i colori e i prezzi di questi capi d'abbigliamento.

Held Omberg Top in bianco

Omberg Top e Omberg Base, sono giacca e pantalone che formano questo completo da adventure-touring in Gore-Tex 3L Laminat. Iniziamo a conoscere la giacca, dotata di fodera altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena, mentre la membrana con tecnologia Gore-Tex 3-layer, leggera, traspirante e impermeabile, rende il completo resistente ad acqua e vento. Sulla membrana è applicato anche uno strato protettivo costituito da una sostanza oleofobica e carbonio: la membrana può quindi essere indossata sopra o sotto gli indumenti e, quando non necessaria, riposta. Ma Held Omberg Topnon è solo amico di freddo e pioggia e, grazie alle cerniere di aerazione sulla parte frontale e su quella posteriore e alla predisposizione per Held Drink Bag, è un capo d'abbigliamento che ben si presta anche all'utilizzo nella stagione più calda. Held Omberg Top è dotata di due tasche esterne e una interna, una tasca posteriore e una tasca interna per cellulare, nonché della tasca per documenti.

Sicurezza

Omberg Top è ricca di protezioni e, di serie, è fornita con quelle per spalle e gomiti di livello 2, mentre è optional il paraschiena e c'è anche la tasca per la protezione del costato. nonché la cerniera di collegamento per il pantalone e gli inserti riflettenti.

Held Omberg Base in antracite

Anche Omberg Base è realizzato con membrana Gore-Tex in 3 strati e fodera in Mesh traspirante. Dotata di tecnologia Held Clip-In, ha numerose regolazioni su anche, bacino, caviglie e passante per la cintura, è dotata di 4 tasche esterne e di imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio e in quella... posteriore.

Sicurezza

Held Omberg Base è dotato di protezioni regolabili sulle ginocchia e di tasca per paracoccige opzionale, nonché di cerniera di collegamento per la giacca.

La giacca Held Omberg Top è disponibile nei colori nero, antracite, grigio-nero con taglie dalla S alla 6 XL, al prezzo di 999,95 euro. Held Omberg Base è anche lui disponibile in nero, antracite e grigio-nero con taglie dalla S alla 6XL, oltre alle taglie speciali ''corto'' e ''lungo'', rispettivamente K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL e L-M, L-L, L-XL, L-XXL, con un prezzo di 799,95 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/06/2025