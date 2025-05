Held Tamarack Top e Base: caratteristiche e prezzi del completo da Adventure-Touring

Held Tamarack Top e Base è il completo dedicato all'Adventure-Touring. Avevamo conosciuto Tamarack lo scorso EICMA – trovate qui il video – e oggi torniamo sull'argomento per approfondire le caratteristiche tecniche di questa giacca più pantalone.

Held Tamarack Top e Base in enduro

La Tamarack Top è una giacca Adventure-Touring e vanta la tecnologia Held Clip-In (ve ne avevo parlato anche qui): anche grazie a una fodera traspirante e a numerose aperture per la ventilazione, Tamarack può essere indossata durante tutto l'anno. Tra le caratteristiche principali troviamo lo strato esterno in laminato Tip Stop elasticizzato a 2,5 strati, super resistente allo strappo (Nylon Rip Stop). La fodera, in Mesh, è altamentre traspirante e, sulla schiena, è dotata di 3D Air-mesh. Ci sono ovviamente protezioni su spalle e gomiti – di livello 2 – e la predisposizione per il paraschiena (c'è anche la predisposizione per il sistema Airbag eVest & eVest Pro). Non mancano 2 tasche esterne, una interna, la tasca per i documenti, quella posteriore e numerose cerniere per l'apertura, utili nei periodi più caldi. Held Tamarack è disponibile in 2 colori, nero e antracite e grigio-blu, con taglie dalla S alla 5 XL e prezzo di 349,95 euro.

Held Tamarack Top e Base

Anche il pantalone Held Tamarack Base è realizzato in Laminato Rip Stop elasticizzato a 2,5 strati e ha la fodera in Mesh traspirante. Per quanto riguarda le protezioni sono presenti sia quelle di livello 2, regolabili, sulle ginocchia, che quelle sui fianchi, anch'esse di livello 2. Optional, invece, la protezione paracoccige (c'è la tasca dedicata). Per la Tamarack Base 4 tasche esterne, aperture sulle cosce per la ventilazione, stretch e inserti elastici su coscia, polpaccio, ginocchia e, ovviamente, anche la regolazione in vita (su ginocchia e caviglie ci sono quelle con velcro), mentre optional ci sono le bretelle. Come per la Tamarack Top anche la Base è dotata di tecnologia Held Clip-In. Le colorazioni disponibili sono 2, nero e antracite-grigio-blu, con taglie dalla S alla 5XL e varianti corte K-M , K-L , K-XL , K-XXL , K-3XL e lunghe L-M , L-L , L-XL , L-XXL. Il prezzo di Held Tamarack Base è di 299,95 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/05/2025