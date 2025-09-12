Completo touring moto: le caratteristiche del nuovo Held Pentaland

Held amplia la sua già ricchissima gamma di completi adventure-touring (utilizzanti anche durante l'ultima comparativa crossover) con il Pentland, formato dalla giacca Pentland Top e dal pantalone Pentland Base. All'interno dello smisurato catalogo, il nuovo completo si posiziona nella categoria ''tutte le stagioni'', pensato per chi percorre molti chilometri in sella e si trova spesso ad affrontare condizioni meteo variabili.

Il cuore dal punto di vista tecnologico è la membrana Held-Tex-Z-Liner, impermeabile, antivento e traspirante, presente su entrambi i capi, abbinata alla struttura in Cordura 500 D, unita agli inserti elastici nelle zone più sollecitate, offre un compromesso tra resistenza e libertà di movimento. Giacca e pantalone possono essere collegati tramite cerniera, così da costituire un sistema unico e più stabile. Entrambi sono compatibili con il sistema Clip-In di HELD, che consente di aggiungere strati interni supplementari o airbag.

La giacca Pentland Top

Held Pentaland, blu e fluo

La giacca, come detto, è realizzata esternamente in Cordura 500 D con fodera in mesh traspirante all'interno. Oltre alla membrana fissa, dispone di prese d’aria su petto, schiena e maniche. Numerose le tasche disponibili: due esterne impermeabili, una interna, una portadocumenti, una per lo smartphone e una posteriore. Le maniche sono regolabili in due punti, mentre il colletto è imbottito per ridurre le pressioni sul collo.

Sul fronte della sicurezza, la giacca è certificata EN 17092 e integra protezioni SOFT EN 1621-1:2012 livello 2 su spalle e gomiti. È predisposta per l’inserimento di un paraschiena certificato EN 1621-2:2014 e di una protezione toracica opzionale. Presenti anche inserti riflettenti e il sistema HPA, che consente di regolare la posizione dei protettori ai gomiti.

Il pantalone Pentland Base

Held Pentaland, pantalone nero

Anche il pantalone riprende la stessa filosofia costruttiva: Cordura 500 D, fodera in mesh e membrana fissa Held-Tex-Z-Liner. È dotato di inserti elastici su ginocchia, zona lombare e cavallo, oltre a prese d’aria e regolazioni su vita e cosce. Alle caviglie sono presenti zip e velcro per la chiusura, mentre la seduta integra un inserto antiscivolo che migliora la stabilità in sella.

Certificato EN 17092, il pantalone include protezioni ginocchia SOFT EN 1621-1:2012 livello 2, regolabili in altezza. È predisposto anche per parafianchi e paracoccige opzionali. Non mancano inserti riflettenti e la possibilità di collegarlo alla giacca tramite cerniera.

Colori, taglie e prezzi

Giacca Pentland Top : disponibile in nero, blu/giallo neon e grigio/nero. Taglie uomo dalla S alla 6XL. Prezzo indicativo 349,95 €.

Pantalone Pentland Base: disponibile in nero e grigio/nero. Taglie uomo dalla S alla 6XL, con varianti corte e lunghe in nero. Prezzo indicativo 279,95 €.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/09/2025