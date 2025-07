Held Renegade 2: nuovo completo touring che vale per tre. La prova video

Se usate la moto quasi tutto l’anno e non volete o non potete riempirvi il guardaroba con mille completi diversi? La soluzione che fa per voi è Held Renegade 2, evoluzione del completo touring della casa tedesca (qui la prova della giacca Held Torver Air), un modello che vale per tre stagioni su quattro, dalla primavera all’autunno. L’ho indossato, l’ho provato per tanti chilometri e l’ho trovato davvero versatile, adesso vi spiego il perché.

Held Renegade 2: un completo versatile adatto dalla primavera all'autunno

Parto col dire che giacca e pantaloni hanno un bel look e offrono un’ottima vestibilità. I due pezzi hanno numerose regolazioni e rimangono aderenti al corpo quando viaggiate in moto sia su brevi tragitti sia nei viaggi più lunghi.

Inserti e regolazioni per un'ottima vestibilità

La giacca ha polsini, giro braccia e vita registrabili con velcro oltre alla consueta cerniera per agganciarla ai pantaloni. Volete qualche chicca lato comfort e praticità? Held (qui il sito ufficiale di Held) inserisce l’anellino per bloccare il colletto e gli automatici per un cappuccio opzionale. Sui pantaloni ci sono due inserti antiscivolo per aggrappare meglio il fondoschiena alla sella.

Held Renegade 2: l'anellino elasticizzato per bloccare il colletto aperto

Ma ci sono anche inserti elasticizzati su gambe, ginocchia e polpacci. E per un’ottima vestibilità troviamo regolazioni con velcro in vita e nuovamente sui polpacci oltre alla chiusura con cerniera per aderire alla calzatura.

Held Renegade 2: le regolazioni dei polsini con il velcro

Completo realizzato in tre strati

Il giubbotto è realizzato in tre strati. C’è il gilet termico removibile, che potete anche vestire per un aperitivo in serata al fresco, poi la membrana in Sympatex impermeabile, antivento e traspirante integrata nella fodera in Mesh e infine la giacca vera e propria in tessuto esterno di Tactel. A parte il gilet, ovviamente, i pantaloni usano gli stessi materiali per membrana interna, fodera e tessuto esterno.

Held Renegade 2: il gilet interno removibile da indossare anche separatamente

Protezioni di Livello 2 e predisposizione airbag

Lato sicurezza, la giacca ha protezioni certificate Livello 2 su spalle e gomiti, inoltre c’è la tasca per il paraschiena ed è predisposta per il sistema airbag di Held. Anche i pantaloni hanno protezioni di Livello 2 su fianchi e ginocchia.

Held Renegade 2: la membrana traspirante, antivento e impermeabile in Sympatex

Con le temperature elevate tipicamente estive, il completo scalda un po’ soprattutto quando vi fermate per una foto o un caffé ma, oltre a sfoderarlo, giacca e pantaloni hanno prese d’aria su braccia e gambe. Il giubbotto ha due aperture sulle spalle e due sulla zona lombare per sfogare l’aria calda che si crea all’interno. I pantaloni hanno cerniere di areazione ad altezza coscia.

Held Renegade 2: completo con tante tasche come quelle sui pantaloni

Numerose tasche per ogni oggetto

Torno in alto, e sulla giacca trovo due tasche esterne dove ci stanno comodamente portafoglio e telefonino e una interna, per esempio, per il biglietto dell’autostrada. Ma sfoderandola ce ne sono altre due interne belle grandi e raggiungibili facilmente. Sul pantalone trovate due tasche classiche e due di tipo “cargo” sulle cosce.

Held Renegade 2: ampia scelta di misure e conveniente rapporto qualità/prezzo

Quindi, un bel completo versatile, anche dal punto di vista delle taglie. Per l’uomo si parte dalla S e si arriva alla 5XL, per la donna dalla S alla 3XL. Ma se siete un po’ più bassi o alti, potete scegliere anche fra pantalone corto o lungo. Per vedere tutte le taglie il consiglio è di andare sul sito della manifattura tedesca.

Held Renegade 2 costa 549,90 euro, un ottimo rapporto qualità/prezzo, ed è disponibile nei colori Nero con inserti grigi o Antracite con inserti fluo. Ora tocca a voi, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo completo touring.

Ma cosa ne dite di mettervi comodi per guardare il video e scoprire tutti i segreti di Held Renegade 2? Click su Play e buona visione!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/07/2025