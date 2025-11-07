Held: la chiamata di emergenza eCall, l'airbag eVest e le altre novità in video a EICMA 2025

Dal tasto eCall, che mette la chiamata di emergenza sulle moto che non ce l'hanno, al nuovo airbag da moto eVest 2: allo stand Held di EICMA 2025, Alex Vailly – direttore vendite di Held Italia – ci accompagna in un tour tra le novità della casa tedesca. Dal gadget salva-vita ai capi d'abbigliamento della collezione 2026.

Held eCall

Held eCall: la chiamata che salva la vita

Partiamo da un piccolo grande oggetto: Held eCall è lo stesso sistema di emergenza che alcune moto premium integrano di serie. In caso d’incidente, se il pilota non risponde, parte automaticamente una chiamata ai soccorsi.

La novità? Ora è universale. Per circa 50 euro si può fissare a qualunque giacca, e il servizio – gestito da RideLink – diventa accessibile a tutti. Sicurezza 2.0, alla portata di ogni motociclista.

Held Montaro

Dal trekking alla moto: le nuove calzature Held Montaro

Held lancia Montaro, una scarpa che strizza l’occhio tanto ai biker quanto agli escursionisti. Un modello comodo, con soletta OrthoLite, perfetta sia per un giro in montagna sia per una passeggiata in città.

Due versioni: Montaro WP impermeabile a 199 euro, oppure Montaro areata a 179 euro. Stesso look, massima praticità, zero compromessi.

Held Sambia KTC

Sambia KTC: il guanto che respira

Nel reparto guanti, arriva il Sambia KTC, pensato per chi ama l’adventure touring. Palmo in pelle di canguro traforata, dorso in spandex per comfort e flessibilità. Leggero, ventilato, ma protettivo quanto basta. Un guanto che ti dimentichi di avere addosso, per quanto è comodo.

Held Tropic 4

Tropic 4: la giacca regina dell’estate

La Tropic 4 è la nuova versione di un best seller Held. Giacca estiva completamente rinnovata, più leggera e ventilata grazie all’uso massiccio di mesh su schiena, petto e braccia.

Le protezioni – morbidissime, quasi impercettibili – sono il marchio di fabbrica. Prezzo sorprendentemente accessibile: 159 euro, persino meno del modello dell’anno scorso.

Held Curb

Curb: l’urban che non teme il freddo

Cambio di registro con la Curb, una giacca casual dal taglio urbano e l’anima tecnica. Interno felpato, protezioni D3O e un look da felpa con cappuccio, disponibile in verde militare, grigio e nero.

Calda, piena di tasche e perfetta anche una volta scesi dalla moto. Prezzo? 179 euro, per un capo che si porta tutto l’inverno.

Held eVest 2

eVest 2 con Airbag: la sicurezza che si evolve

E poi arriva il pezzo forte: il gilet con airbag da moto eVest 2, evoluzione del precedente modello. Ora monta un paraschiena livello 2 D3O, più protettivo e completamente in mesh. Ma il vero salto è l’airbag.

Leggero, ventilato e sorprendentemente comodo, addosso sembra una maglietta. Ma quando si attiva, protegge spalle, torace, costole, clavicole e collo, bloccando anche il casco per evitare traumi.

Il sistema resta gonfio a lungo e si riarma in due minuti, semplicemente sostituendo la cartuccia. E non serve assistenza. Cinque modalità per l’uso in moto – strada, pista, off-road, enduro, motocross – più una inedita: a cavallo. Sì, perché Held ha pensato anche a chi cavalca in senso letterale. Scopri di più sul sito held.de.

