Nuovo Held eVest 2, protezione completa e airbag integrato

Held continua a investire per proporre soluzioni in grado di garantire al motociclista la massima protezione. Da questo lavoro arriva il nuovo Held eVest 2 sviluppato in collaborazione con In&Motion per garantire il massimo livello di protezione attiva. Si tratta di un gilet con airbag integrato. Come funziona? Grazie a una serie di sensori intelligenti che monitorano i movimenti del pilota in tempo reale, in caso di pericolo attiva l'airbag in frazioni di secondo.

La struttura del gilet è realizzata in tessuto traspirante sia sulla parte anteriore, sia su quella posteriore per garantire il massimo comfort anche nei mesi più caldi. Invece, il paraschiena D3O di livello 2 assicura protezione passiva supplementare. Si tratta quindi di un sistema completo per la sicurezza del motociclista, compatibile con la tecnologia Held Clip-In.

HELD - eVEST 2

Caratteristiche

Ricapitolando, tessuto a rete permeabile all’aria su fronte e retro, 3D Air-Mesh sulla schiena, fascia antiscivolo in vita, Tecnologia Held Clip-In, Sistema elettronico airbag In&Motion con protezione addome, torace, schiena e collo, parti rigide sul dorso per stabilità e assorbimento urti, e paraschiena D3O certificato EN 1621-2:2014, Level 2.

Per gli uomini disponibile nelle taglie XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL, mente per le donne nelle misure DS – DM – DL – DXL – DXXL – D3XL. Solo nel colore antracite.

HELD - eVEST 2

Prezzo

Held eVest 2 si può acquistare al prezzo di 399,95 euro.

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