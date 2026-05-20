Airbag moto, eVEST Pro di HELD punta sulla massima protezione per i motociclisti

HELD è da sempre in prima fila quando si parla di sicurezza in moto. L'azienda propone all'interno della sua gamma eVest Pro, un airbag elettronico che protegge anche costole e spalle. Un prodotto che quindi punta a innalzare gli standard di sicurezza e comfort per i motociclisti.

Il nuovo eVest Pro di HELD è il frutto di un lavoro di ricerca e di tanti anni di test nel campo della traumatologia da parte del centro R&D di In&motion. Il risultato è un gilet airbag che combina materiali all'avanguardia a una elettronica avanzata così da fornire una protezione senza precedenti a tutti i motociclisti.

eVEST PRO

Un airbag per la massima sicurezza

Per diverso tempo, i tradizionali sistemi airbag elettronici sono stati lo standard in tema di protezione con i più alti requisiti di sicurezza. Tuttavia, da quando sono stati lanciati i modelli eVest ed eVest Clip-in nel 2019, HELD ha iniziato a raccogliere feedback che sono stati utilizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti insieme a quanto imparato nel mondo del motorsport. Il nuovo eVest Pro è il frutto di questo lavoro di sviluppo ed è dotato di un airbag ad alte prestazioni di nuova concezione, realizzato da In&motion, che protegge non solo torace, colonna vertebrale e collo, ma anche costole e spalle.

Integra anche il nuovo paraschiena D3O che offre un’area di protezione più ampia rispetto a tutti i modelli precedenti ed è certificato per soddisfare gli standard CE EN 1621-2 Livello 2. Il materiale esterno dell’eVest Pro è stato ripensato ed è costituito da un tessuto a rete leggero e traspirante. All’interno, c'è un inserto 3D sulla parte posteriore che garantisce una perfetta circolazione dell’aria.

eVEST PRO

Il cuore di questo prodotto è un ''cervello'' che include accelerometri, giroscopi e un modulo GPS che analizzano la situazione 1.000 volte al secondo. In caso di rilevamento dell'incidente, l'airbag si attiva in meno di 60 millisecondi. La batteria garantisce un'autonomia di 30 ore ma poi è possibile ricaricarla tramite presa USB-C. Non manca nemmeno il supporto agli aggiornamenti software gratuiti che vanno a migliorare il funzionamento.

Prezzo

Il nuovo airbag elettronico dispone anche dell'omologazione FIM Racing.

Conforme ai requisiti FIM della categoria 1, categoria 2, categoria 3

Conforme ai regolamenti del motorsport di: (FIM: MotoGP, WSBK, EWC, DMBS (Germania), FFM (Francia), RFME (Spagna), FMI (Italia), ACU (Regno Unito)

Disponibile nel colore nero-grigio e nelle taglie XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL, il nuovo eVest Pro costa 479,95 euro. Per utilizzare il giubbotto airbag è necessario il modulo di controllo In&box, che può essere acquistato o noleggiato tramite l'app My In&box.

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