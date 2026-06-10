HELD TROPIC 4, il completo da moto pensato per affrontare il caldo estivo

La giacca TROPIC 4 TOP e i pantaloni TROPIC 4 BASE puntano a migliorare il comfort di guida grazie a una struttura tecnica che favorisce il passaggio dell’aria e mantiene il corpo più fresco durante i viaggi

Quando inizia la bella stagione, c'è una voglia irrefrenabile di salire in sella e divertirsi, anche quando fa molto caldo. Ultimamente, però, le temperature estive sono diventate molto alte e quindi è necessario dotarsi di un giusto equipaggiamento che offra comfort e sicurezza.

Ed è proprio dall'esigenza di offrire un prodotto per i motociclisti che sia comodo anche quando fa molto caldo ma che garantisca la giusta sicurezza che nasce il completo TROPIC 4 TOP & TROPIC 4 BASE by HELD. Si tratta, dunque, di una soluzione pensata per i motociclisti che non vogliono rinunciare alla protezione nemmeno nei mesi più caldi, ma cercano al tempo stesso leggerezza, ventilazione e libertà di movimento.

HELD ha quindi realizzato un sistema giacca-pantalone per tutti i motociclisti che con la stagione più calda vogliono sicurezza ma che cercano anche quella sensazione di freschezza che diventa fondamentale quando il sole si fa intenso.

TROPIC 4 TOP & TROPIC 4 BASE by HELD

Sicurezza e comfort anche nelle giornate più calde

Non si tratta della solita alternativa “più leggera” ai capi tradizionali, perché TROPIC 4 TOP & TROPIC 4 BASE possono essere visti come un vero sistema tecnico pensato per dare al motociclista ciò di cui ha bisogno quando il caldo diventa protagonista. Più aria, più comfort, più libertà.

Più nello specifico, la giacca TROPIC 4 TOP e i pantaloni TROPIC 4 BASE puntano a far circolare l’aria, mantenere il corpo più ventilato e offrire al motociclista un livello di comfort elevato senza mettere in secondo piano la sicurezza. La struttura è realizzata nel tessuto HEROS-TEC 600 D che si abbina ad ampie aree in Mesh ventilato, soluzione ideale per favorire un flusso d’aria costante durante la guida e rendere il completo particolarmente adatto alla stagione calda.

Una soluzione versatile, adatta a chi usa la moto tutti i giorni, ma anche a chi aspetta l’estate per partire, viaggiare e godersi ogni curva con maggiore comfort.

TROPIC 4 TOP & TROPIC 4 BASE by HELD

Giacca TROPIC 4 TOP

Caratteristiche

2 tasche esterne

1 tasca interna

Tasca per documenti

Ampie superfici in Mesh su torace, schiena e braccia, ideale per le giornate calde

Predisposizione per eVest & eVest PRO

Regolazione maniche

Cinturino regolabile con chiusura a strappo sulle maniche

Colletto morbido

Protezioni

Certificata EN 17092:2020 (abbigliamento protettivo per motociclisti)

Protezioni D3O Ghost certificate EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti (Level 1)

Paraschiena opzionale EN 1621-2:2014v

Chiusura a strappo per protezione opzionale

Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

Classe di prestazione EN 17092:2020

La giacca si può avere nei colori nero 01 – antracite 28 – grigio-nero 68 – grigio 70 – grigio-rosso 72.

Misure disponibili per uomo: S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL.

Misure disponibili per donna: DS – DM – DL – DXL – DXXL – D3XL.

Il prezzo? 159,95 euro, che diventa 169,95 euro dalla taglia 4XL.

Pantaloni TROPIC 4 BASE

Caratteristiche

2 tasche esterne

Ampie aree Mesh su cosce, tibia e polpacci per la massima ventilazione

Regolazione bacino

Cerniera e chiusura a strappo alla caviglia

Tecnologia Held Clip-In

Inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior comfort

Protezioni

Certificato EN 17092:2020 (abbigliamento protettivo per motociclisti)

Protezioni D3O Ghost certificate EN 1621-1:2012 regolabili alle ginocchia (Level 1)

Parafianchi opzionali EN 1621-1:2012

Inserti riflettenti

Cerniera di collegamento

Classe di prestazione EN 17092:2020

Il pantalone è disponibile nei colori nero 01 – antracite 28 – grigio 70.

Misure disponibili per uomo: S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL.

Misure disponibili per donna: DS – DM – DL – DXL – DXXL – D3XL.

Il prezzo? 139,95 euro o 149,95 euro dalla taglia 4XL.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026