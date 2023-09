General Motors: ecco il brevetto delle cinture climatizzate

General Motors ha depositato di recente un brevetto per rendere le cinture di sicurezza climatizzate. La nuova licenza è stata depositata presso Deutsches Patent und Markenamt: l’Ufficio brevetti tedesco (qui lo sciopero in Michigan contro GM). L’idea delle cinture di sicurezza climatizzate non è una novità assoluta, in passato Ford depositò una domanda per delle cinture costituite da elementi riscaldabili intrecciati nel tessuto. Più recentemente Tesla ha presentato il progetto di un liquido riscaldato in grado di essere pompato in un contenitore di qualsiasi forma e dimensione, cinture incluse.

General Motors: il sistema di diffusione dell'aria attraverso le cinture

CALDO/FREDDO Il brevetto di GM prevede invece l’utilizzo del sistema di climatizzazione dell'auto. In questa maniera sarà possibile portare aria calda o fredda all’interno delle imbracature. La temperatura desiderata viene rilasciata tramite maniche porose collegate al sistema principale. Come si intuisce dai disegni, il sistema di climatizzazione è permanentemente collegato alle cinture. Tuttavia, la parte più impegnativa del progetto potrebbe essere la ricerca di un fornitore specializzato disposto a produrre le nuove imbracature in grandi quantità. In alternativa, GM potrebbe farlo internamente, ma solo per modelli di fascia alta come la Cadillac Escalade e la nuova ammiraglia elettrica Celestiq.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/09/2023