Nuovo Codice della Strada e cinture di sicurezza: le multe in arrivo

Il nuovo Codice della Strada introduce sanzioni pesanti per chi tenta di aggirare l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Operazione tanto facile quanto rischiosa. Basta infatti un pezzetto di plastica da pochi euro comprato online per far tacere il cicalino dei sistemi di ritenzione del sedile. Oppure il classico trucco di far passare il nastro dietro lo schienale per ingannare i sensori di bordo.

L'illusione è quella di viaggiare comodi e senza molesti ''bip'' di sottofondo, ma la realtà è che stai azzerando la tua protezione in caso d'impatto e affrontando rischi sanzionatori decisamente pesanti. Il cicalino non è un vezzo delle case automobilistiche: la normativa europea lo impone di serie su tutte le nuove immatricolazioni proprio per costringerti a prendere una buona abitudine.

Multe, punti e la trappola dei dispositivi per ingannare i sensori

L'articolo 172 del Codice della Strada parla chiaro: guidatore e passeggeri devono tenere allacciata la cintura in qualsiasi momento e su ogni tragitto. Se ti fermano senza, rischi una multa da 83 a 332 euro e il taglio di 5 punti dalla patente (che diventano 10 per i neopatentati nei primi tre anni).

Chi invece ricorre a clip finte o manomette il sensore rischia un'ulteriore sanzione specifica da 41 a 167 euro. Attenzione, però: ingannare il cicalino non ti salva dalla violazione principale. Se la cintura non è indossata, la contestazione resta quella per il mancato uso. Un'infrazione tutt'altro che rara, visto che i controlli registrano oltre 150 mila verbali all'anno dedicati a questo tema.

Cinture di sicurezza - Foto di Remy Lovesy su Unsplash

Sospensione breve della patente: quando scatta il ritiro immediato

Con le recenti modifiche al Codice della Strada (Legge 177/2024 e il nuovo articolo 218-ter), la stangata non è più solo economica. Se vieni sorpreso senza cintura e hai meno di 20 punti sulla patente, scatta la sospensione breve e immediata del documento, applicata direttamente sul posto dalle forze dell'ordine.

Si parla di 7 giorni di stop se ti restano tra i 10 e i 19 punti, e di 15 giorni se sei sotto la soglia dei 10 punti. I tempi raddoppiano se la violazione è legata a un incidente, anche in caso di semplice uscita di strada. Inoltre, cadere nella stessa infrazione due volte in due anni significa affrontare una sospensione ordinaria che va da 15 giorni a due mesi.

Passeggeri a bordo e responsabilità del guidatore

Se a non allacciarsi è un passeggero maggiorenne, la sanzione pecuniaria colpisce direttamente lui, senza intaccare i tuoi punti. Le cose cambiano per i minori, dove la responsabilità ricade su chi guida o sull'adulto preposto alla sorveglianza.

Ma c'è un dettaglio fondamentale: una recente sentenza della Cassazione ha ribadito che chi si trova al volante ha il dovere di verificare di persona che tutti gli occupanti abbiano la cintura ben allacciata. In caso di sinistro con conseguenze fisiche per gli occupanti, fidarsi del semplice silenzio del cicalino non basta a escludere le tue responsabilità.

Fonte: Brocardi

Foto di copertina: Kevin Turcios su Unsplash

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