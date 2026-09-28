Smart #2, la piccola elettrica punta sulla sicurezza: ecco la cellula Tridion Evo

Smart #2 sarà tra le grandi protagoniste del Salone di Parigi 2026 che aprirà i battenti il 12 ottobre. Finalmente, potremo vedere da vicino la nuova city car elettrica su cui molto si sta parlando negli ultimi tempi. Tra piccole anticipazioni e notizie che arrivano dalla Cina, oggi abbiamo un quadro già abbastanza chiaro sulle caratteristiche del nuovo modello che segnerà un ritorno alle origini per la casa automobilistica. Infatti, da tempo Smart si sta concentrando solamente su SUV e modelli di grandi dimensioni dopo aver iniziato la sua storia con piccole city car.

Adesso, la casa automobilistica ha voluto fornire qualche informazione in più sulla Smart #2, affrontando il tema della sicurezza. Già perché sebbene la city car si caratterizzerà per misure davvero ridotte, 2.751-2.764 mm di lunghezza, potrà contare su di una cellula di sicurezza che è stata costruita per soddisfare elevati standard di sicurezza.

Smart alza l'asticella della sicurezza

Smart #2 potrà contare sulla cellula Tridion Evo che alza l'asticella della sicurezza nel segmento delle city car. La casa automobilistica racconta che più del 78% della struttura della carrozzeria è realizzata in acciaio ad alta resistenza, integrata da una configurazione in acciaio a tre strati e da materiali con resistenza alla trazione fino a 1.800 MPa (Megapascal). Con una rigidità torsionale di 39.000 Nm/deg (Newton metro per grado), la struttura è stata progettata per garantire un'eccezionale resistenza e può sopportare un carico sul tetto superiore a quattro tonnellate.

Smart #2 EV

Inoltre, un ulteriore livello di protezione per i passeggeri è dato dalla presenza di sette airbag e di un avanzato sistema di cinture di sicurezza che combina la tecnologia Pyrotechnic Lap Pretension (PLP) e Crash Locking Tongue (CLT). Il tutto permette di migliorare il contenimento del bacino e degli arti inferiori, e a ridurre lo spostamento in avanti dei passeggeri in caso di collisione.

Smart ha lavorato anche sulla sicurezza del pacco batteria che è protetto da un design strutturale a strati.

Cosa sappiamo?

Da quanto emerso fino ad oggi, Smart #2 sarà lunga 2.751-2.764 mm, con una larghezza di 1.669 mm e un'altezza di 1.555 mm. Passo di 1.875 mm. Troveremo poi un motore da 82 CV prodotto da InfiMotion di Geely. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 35,8 kWh con celle CATL, che punta a un’autonomia di 290 km WLTP nel ciclo combinato.

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