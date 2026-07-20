Opel Combo ora anche a benzina: prezzi e caratteristiche del van

La nuova Opel Combo Edition + debutta con un motore 1.2 benzina da 110 CV e cambio manuale a sei rapporti

La strategia di Stellantis è quella di offrire i suoi van con diverse tipologie di alimentazione per accontentare un po' tutte le esigenze dei clienti. Per esempio, Opel ha annunciato adesso che Combo è disponibile con una motorizzazione a benzina. Si chiama Opel Combo Editon + e grazie alla nuova opzione a benzina diventa ancora più accessibile. I clienti potranno quindi scegliere Combo anche con questo nuovo motore che va ad affiancare le versioni diesel ed elettriche.

Opel Combo Editon +

Sotto al cofano troviamo quindi un motore benzina da 1,2 litri, 81 kW (110 CV) abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. La velocità massima è di 179 km/h. Questa motorizzazione è abbinata alla Versione Combo lunga 4,41 metri e non alla XL.

Le dotazioni di serie? Troviamo tra le altre cose, i fari a matrice di led Intelli-Lux Matrix, che garantiscono visibilità ottimale di notte e in tutte le condizioni meteorologiche, il climatizzatore (automatico a doppia zona sull’Opel Combo Elegance +), i vetri oscurati, e i sensori posteriori facilitano il parcheggio e le manovre in ambienti urbani. C'è poi l'infotainment da 10 pollici che supporta anche l'integrazione wireless con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Opel Combo Edition + 1.2 ha una capacità del bagagliaio fino a 1.355 litri fino al tetto con 5 persone a bordo. Con i sedili posteriori e quello anteriore passeggero abbassati, il volume di carico aumenta fino a un massimo di 3.500 litri.

Per maggiore flessibilità

Se si cerca maggiore flessibilità d'uso e soprattutto più spazio c'è l’Opel Combo XL lungo 4,76 metri, disponibile con motorizzazione elettrica o diesel. La variante XL può opzionalmente ospitare fino a sette persone in tre file. A seconda della configurazione dei posti a sedere, l’Opel Combo XL offre fino a 4.000 litri di capacità di carico (fino al tetto).

Prezzo

Nuova Opel Combo Editon + è proposta a partire da 26.600 euro.

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