Auto elettriche

Opel, le sue elettriche diventano un powerbank grazie al V2L

Avatar di Filippo Vendrame, il 11/04/26

28 fa - Con un adattatore, è possibile alimentare dispositivi esterni

Le elettriche Opel possono fornire energia a dispositivi esterni come le eBike

La ricarica bidirezionale sta trovando sempre più applicazione all'interno delle moderne auto elettriche. In particolare è sempre più comune disporre della tecnologia V2L (vehicle-to-load). Cosa significa? Utilizzando l'energia contenuta nella batteria di trazione sarà possibile alimentare dispositivi elettrici esterni. Che si tratti di alimentare un computer portatile o un monopattino elettrico o un'eBike, sarà sufficiente collegare il dispositivo all'auto attraverso una presa o un adattatore e il gioco è fatto. Le auto elettriche diventano quindi una sorta di grande powerbank.

La ricarica bidirezionale e in particolare il V2L (vehicle-to-load) si sta facendo largo anche all'interno della gamma dei veicoli elettrici di Opel. Dunque, Opel Astra Electric, Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric e Combo Electric, tutti questi modelli dispongono di un'unità di ricarica bidirezionale integrata.

Opel V2L

Come funziona il V2L sui modelli Opel?

Le auto adesso possono quindi essere utilizzate come fonte di alimentazione per dispositivi elettrici esterni. Come? Mentre in precedenza il caricabatterie di bordo veniva utilizzato esclusivamente per ricaricare l'auto elettrica, adesso supporta la ricarica bidirezionale. Grazie a questa funzione, sarà possibile alimentare dispositivi fino ad una potenza massima di 3,6 kW nel caso di Opel Astra. Se si desidera pulire l'abitacolo con l'aspirapolvere, non è più necessario un modello senza filo. È sufficiente infatti collegare il cavo dell'aspirapolvere all'auto, e il gioco è fatto.

Tutto ciò è possibile grazie a uno speciale adattatore V2L, che si collega alla porta di ricarica e fornisce una presa domestica per dispositivi esterni. L'adattatore si può tranquillamente acquistare presso le concessionarie. Astra Electric, Grandland Electric e Combo Electric sono dotate di serie di un caricabatterie di bordo bidirezionale trifase da 11 kW. Mokka Electric e Corsa Electric da 156 CV dispongono del V2L grazie a un caricatore bidirezionale da 7,4 kW. Con 700 euro si può avere quella da 11 kW che invece è di serie nella Mokka GSE.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/04/2026
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opel corsaauto elettricheopel grandland
Listino Opel Astra
AllestimentoCV / KwPrezzo
Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 Edition 130 / 9628.650 €
Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Edition 130 / 9630.650 €
Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 GS 130 / 9631.450 €
Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid Edition 136 / 10032.150 €
Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 Edition 130 / 9632.650 €
Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 GS 130 / 9633.450 €
Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid GS 136 / 10034.950 €
Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 GS 130 / 9635.450 €
Astra e 156CV Edition - / -39.900 €
Astra e 156CV GS - / -42.000 €
Astra 1.6 180 CV AT8 Hybrid GS 150 / 11042.050 €
Astra 1.6 225 CV AT8 Hybrid GSE 200 / 14748.050 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Astra visita la pagina della scheda di listino.

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