Opel Grandland veste la divisa della polizia tedesca: ecco la versione speciale

Il nuovo Opel Grandland della polizia tedesca nasce dalla versione plug-in hybrid da 225 CV e integra tecnologie dedicate per pattugliamento, comunicazioni e sicurezza stradale

Opel ha presentato una versione speciale della sua Grandland. In occasione dell'appuntamento di GPEC, la Mostra e Conferenza Generale delle Attrezzature della Polizia, a Lipsia, Germania, la casa automobilistica ha portato una Grandland Plug-in trasformata per entrare a far parte delle forze di polizia tedesche, per le attività di pattugliamento quotidiano. Livrea a parte, il SUV è stato equipaggiato con tutto quanto richiesto per poter essere utilizzato come veicolo della polizia.

Opel Grandland per la polizia tedesca

Ecco il Grandland per la polizia: la personalizzazione

Il SUV scelto dispone di un powertrain Plug-in composto da un motore benzina di 1,6 litri con un sistema ibrido per una potenza combinata pari a 225 CV con 350 Nm di coppia. Il tutto abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 220 km/h. L'unità elettrica è alimentata da una batteria da 17,9 kWh per un'autonomia in elettrico di poco più di 80 km. La base utilizzata per il veicolo della polizia è l'Ultimate che dispone di sedili certificati AGR, fari matrix LED, telecamera Intelli-Vision a 360 gradi e infotainment da 16 pollici.

Opel Grandland per la polizia tedesca

La conversione in veicolo della polizia prevede l'integrazione di una serie di accessori specifici. Quali? Abbiamo innanzitutto il sistema di allarme Hänsch DBS 4000 con luci per vicoli (fari speciali, allineati lateralmente), stop e lampeggiamento elettrico, sistema di avviso posteriore e display a matrice completa anteriore e posteriore. Ci sono poi moduli Hänsch per indirizzi pubblici e altre funzioni, così come per lampeggiatori anteriori e posteriori. Non manca nemmeno la preinstallazione radio Tetra Universal con antenna GPS/Tetra, staffa per la cabina di guida per l'unità di controllo manuale, altoparlanti integrati nel headliner e controllo del volume nella console centrale.

Abbiamo poi illuminazione LED nel rivestimento del tetto e nel portellone posteriore, gli estintori, i Lifehammer, il supporto per la paletta e il supporto per attrezzature elettriche aggiuntive.

Opel Grandland per la polizia tedesca

Una livrea per essere sempre visibili

La livrea della polizia è stata sviluppata secondo lo standard VESBA 2.0. Gli adesivi di sicurezza speciali con le loro strisce retroriflettenti e fluorescenti che troviamo sulla carrozzeria garantiscono che l'auto di pattuglia sia più facilmente visibile anche in condizioni di visibilità e condizioni meteorologiche avverse, mettendo così in sicurezza efficacemente le aree pericolose.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026