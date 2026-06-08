Nuova Opel Astra: la prossima generazione sarà prodotta in Germania sulla piattaforma STLA One

Opel ha annunciato come sarà la prossima generazione dell'Astra. La prima riguarda il fatto che sarà progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, la città tedesca che da novant'anni è la casa storica di questo modello. Inoltre la prossima generazione dell’Opel Astra nascerà sulla nuova piattaforma modulare STLA One di Stellantis, la stessa già annunciata per i futuri modelli Peugeot del segmento C. L'annuncio arriva direttamente dal quartier generale di Rüsselsheim, dove oggi si sono riuniti i vertici di Opel e Stellantis insieme ai rappresentanti sindacali dello stabilimento.
Cosa sappiamo sulla prossima generazione dell’Opel Astra
L'Opel Astra viene da un recente restyling che ha portato in dote un importante aggiornamento caratterizzato da un nuovo frontale, fari IntelliLux HD da 51.200 punti luce, interni rinnovati e autonomia elettrica aumentata a 454 km. La generazione attuale ha portato per la prima volta motorizzazioni plug-in hybrid e completamente elettriche, un percorso che la nuova generazione su STLA One potrà approfondire ulteriormente grazie a un'architettura nata per supportare l'elettrificazione in modo nativo. Nella prova su strada si è dimostrata un'auto convincente in tutte le sue motorizzazioni. Quella di oggi è quindi una notizia che guarda al futuro. La nuova generazione è ancora lontana, ma il suo infuturo industriale produttivo è già definito.
L’annuncio si inserisce nel piano industriale FaSTLAne 2030 di Stellantis, nell'ambito del quale Opel prevede di lanciare almeno quattro nuovi modelli entro il 2030. Oltre alla nuova Astra, la lista include la prossima generazione della Corsa (anch'essa sulla piattaforma STLA One) e un nuovo SUV di segmento C sviluppato in collaborazione con Leapmotor, che sarà prodotto nello stabilimento di Saragozza e arriverà nei concessionari già nel corso del 2028.
La piattaforma STLA One è un'architettura modulare scalabile compatibile con motorizzazioni termiche, ibride e completamente elettriche, progettata per ridurre i costi di sviluppo del 20% grazie alla standardizzazione dei componenti. Peugeot sarà il primo marchio a lanciarla sul mercato, ma Opel con le nuove Astra e Corsa sarà tra i principali beneficiari in Europa.
«L'investimento nella produzione della prossima generazione dell'Astra a Rüsselsheim sottolinea il focus di Stellantis sulla Germania e l'importanza di Opel», ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe. «Il segmento C è una parte fondamentale della strategia europea di Stellantis.»
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 Edition
|130 / 96
|28.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Edition
|130 / 96
|30.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 GS
|130 / 96
|31.450 €
|Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid Edition
|136 / 100
|32.150 €
|Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 Edition
|130 / 96
|32.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 GS
|130 / 96
|33.450 €
|Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid GS
|136 / 100
|34.950 €
|Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 GS
|130 / 96
|35.450 €
|Astra e 156CV Edition
|- / -
|39.900 €
|Astra e 156CV GS
|- / -
|42.000 €
|Astra 1.6 180 CV AT8 Hybrid GS
|150 / 110
|42.050 €
|Astra 1.6 225 CV AT8 Hybrid GSE
|200 / 147
|48.050 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Astra visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Opel Astra
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.