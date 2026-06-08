Nuova Opel Astra: la prossima generazione sarà prodotta in Germania sulla piattaforma STLA One

Opel ha confermato che la prossima generazione dell'Astra sarà prodotta a Rüsselsheim sulla piattaforma STLA One di Stellantis.

Opel ha annunciato come sarà la prossima generazione dell'Astra. La prima riguarda il fatto che sarà progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, la città tedesca che da novant'anni è la casa storica di questo modello. Inoltre la prossima generazione dell’Opel Astra nascerà sulla nuova piattaforma modulare STLA One di Stellantis, la stessa già annunciata per i futuri modelli Peugeot del segmento C. L'annuncio arriva direttamente dal quartier generale di Rüsselsheim, dove oggi si sono riuniti i vertici di Opel e Stellantis insieme ai rappresentanti sindacali dello stabilimento.

Cosa sappiamo sulla prossima generazione dell’Opel Astra

L'Opel Astra viene da un recente restyling che ha portato in dote un importante aggiornamento caratterizzato da un nuovo frontale, fari IntelliLux HD da 51.200 punti luce, interni rinnovati e autonomia elettrica aumentata a 454 km. La generazione attuale ha portato per la prima volta motorizzazioni plug-in hybrid e completamente elettriche, un percorso che la nuova generazione su STLA One potrà approfondire ulteriormente grazie a un'architettura nata per supportare l'elettrificazione in modo nativo. Nella prova su strada si è dimostrata un'auto convincente in tutte le sue motorizzazioni. Quella di oggi è quindi una notizia che guarda al futuro. La nuova generazione è ancora lontana, ma il suo infuturo industriale produttivo è già definito.

L’annuncio si inserisce nel piano industriale FaSTLAne 2030 di Stellantis, nell'ambito del quale Opel prevede di lanciare almeno quattro nuovi modelli entro il 2030. Oltre alla nuova Astra, la lista include la prossima generazione della Corsa (anch'essa sulla piattaforma STLA One) e un nuovo SUV di segmento C sviluppato in collaborazione con Leapmotor, che sarà prodotto nello stabilimento di Saragozza e arriverà nei concessionari già nel corso del 2028.

La piattaforma STLA One è un'architettura modulare scalabile compatibile con motorizzazioni termiche, ibride e completamente elettriche, progettata per ridurre i costi di sviluppo del 20% grazie alla standardizzazione dei componenti. Peugeot sarà il primo marchio a lanciarla sul mercato, ma Opel con le nuove Astra e Corsa sarà tra i principali beneficiari in Europa.

«L'investimento nella produzione della prossima generazione dell'Astra a Rüsselsheim sottolinea il focus di Stellantis sulla Germania e l'importanza di Opel», ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe. «Il segmento C è una parte fondamentale della strategia europea di Stellantis.»

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/06/2026