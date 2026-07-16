Opel Mokka Yes: tutto sulla nuova versione speciale del crossover

Opel è solita proporre versioni speciale delle sue vetture. Tradizione rispettata anche con la Mokka per cui è in arrivo la versione Yes. Si tratta di un allestimento speciale che abbiamo già visto disponibile anche sulla più piccola Corsa.

Con questa novità, la casa automobilistica arricchisce ulteriormente la gamma Mokka, dopo aver già presentato la più sportiva Mokka GSE che abbiamo avuto modo di provare.

Una nuova edizione speciale

Come la sua controparte Corsa, anche la nuova Mokka Yes punta su colori decisi e su di un'ampia dotazione di serie. Mokka Yes è proposta con la particolare colorazione arancione chiamata Koral Orange. A contrasto i cerchi in lega neri da 17 pollici di serie, il tetto nero e le finiture in tinta nella parte inferiore anteriore, laterale e posteriore, così come il cofano nero opzionale. Elementi che permetterono di dare maggiore grinta all'aspetto del crossover tedesco.

Opel Mokka Yes

Gli interni sono stati poi appositamente abbinati al colore della carrozzeria. Infatti, troviamo dettagli su cruscotto, sedili e portiere sempre in tinta arancione. In ogni caso, per chi preferisse un aspetto più ''sobrio'', Opel offre comunque la possibilità di scegliere dalla gamma colori della linea GS con interni coordinati.

Ampia dotazione di serie

Opel Mokka Yes propone un'ampia dotazione di serie che include i sedili anteriori regolabili in sei direzioni e il bracciolo tra guidatore e passeggero anteriore. Ci sono poi il quadro strumenti digitale da 10 pollici e il sistema infotainment con display sempre da 10 pollici. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Di serie pure la retrocamera che facilita la manovre di parcheggio. Ci sono poi i ​​vetri posteriori oscurati che garantiscono privacy e protezione dalla luce solare.

Per chi volesse personalizzare ulteriormente la Mokka Yes, può puntare su diversi pacchetti che permettono di aggiungere diverse funzionalità dedicate al comfort, alla sicurezza e alla tecnologia.

Motori

Mokka Yes è disponibile con diverse motorizzazioni: benzina da 136 CV, Mild Hybrid da 145 CV e 100% elettrico da 156 CV. In questo modo i clienti potranno scegliere la versione più adatta alle loro esigenze.

Opel Mokka Yes

Prezzo

Per il momento la nuova Opel Mokka Yes è disponibile in Germania con prezzi a partire da 30.340 euro. Ancora non ci sono indicazioni sulle tempistiche di lancio per il mercato italiano.

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