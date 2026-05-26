A tu per tu con la Opel Mokka GSE Rally del monomarca ADAC Opel GSE Rally Cup

Scopri la nuova Opel Mokka GSE Rally e come cambia il monomarca elettrico nel 2026. Prezzi, scheda tecnica e il debutto a Sanremo

Dopo cinque stagioni, 38 gare e circa 2.000 cicli di ricarica, la Opel Corsa passa il testimone. Per il 2026, il monomarca elettrico della Casa del Fulmine punta tutto sulla Mokka GSE Rally, un crossover che abbandona la giungla urbana per sporcarsi le ruote nei percorsi dell'ADAC Opel GSE Rally Cup.

Potenza raddoppiata e nuovi riferimenti

Se eri abituato a veder sfrecciare la Corsa GSE con i suoi 136 CV, preparati a resettare i parametri. Con il passaggio alla Mokka GSE Rally, la potenza è più che raddoppiata, arrivando a toccare i 281 CV.

Non è solo un salto generazionale, ma un cambio di categoria che costringerà tutti i piloti, anche i veterani del monomarca, a prenderci le misure.

Gestire una cavalleria del genere su fondo viscido o tra i muretti di una prova speciale richiede una sensibilità diversa rispetto al passato: i riferimenti in staccata e la gestione della trazione in uscita di curva saranno la vera sfida di questa stagione.

Opel Mokka GSE Rally, l'air scoop

Cuore di serie e software dedicato

Al netto del salto prestazionale, la base tecnica resta strettamente legata al modello che potresti incrociare al semaforo. La Mokka GSE Rally condivide con l'auto di produzione l'intera architettura elettrica e il motore.

La vettura mette a terra una coppia massima di 345 Nm con l'aiuto di un differenziale anteriore autobloccante, scattando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e toccando i 200 orari. Quello che cambia è la gestione: grazie a un software sviluppato appositamente per le competizioni.

La batteria da 54 kWh, che su strada promette oltre 300 km di autonomia, qui viene spremuta senza pietà: il risultato è una copertura di circa 40 km di prova speciale a tavoletta, con altri 60 km residui per i trasferimenti tra un settore e l'altro.

Assetto e interni

La vera differenza rispetto alla Mokka stradale è nei ammortizzatori Bilstein con assetto ribassato e sospensioni che lavorano su giunti Uniball, decisamente più rigidi e reattivi delle classiche boccole in gomma. E i freni Alcon con pinze monoblocco a mordere dischi anteriori da 380 mm.

All’interno, l’arredamento è ridotto all’osso per rispettare le norme FIA e Rally Gruppo 5. Via i sedili posteriori per far spazio alla gabbia di protezione e alla ruota di scorta. Quella leva lunga che vedi tra i sedili non è il cambio (che la Mokka elettrica non ha), ma il freno a mano idraulico.

Un team italiano e il debutto a Sanremo

Il 2026 segna una svolta importante per il campionato, con due novità che ti interessano da vicino. La prima è l’arrivo di un team ufficiale Opel Italia, che schiererà il giovane talento Valentino Ledda.

Classe 2007, Ledda ha già collezionato otto titoli nel Rally Cross e sarà affiancato dall'esperienza del navigatore Claudio Mele.

La seconda notizia è l’ingresso in calendario del Rally di Sanremo nel mese di ottobre, portando finalmente lo spettacolo del monomarca elettrico sulle strade di casa nostra.

Opel Mokka GSE Rally,i freni

Il prezzo del divertimento elettrico

Veniamo alla nota dolente. Se la Mokka GSE stradale parte da un listino di circa 47.300 euro, la trasformazione in auto da corsa non è certo indolore.

Per portarti a casa la versione GSE Rally servono 67.400 euro, cifra che sale fino a 74.100 euro se decidi di includere tutti gli accessori necessari per scendere in gara.

Calendario ADAC Opel GSE Rally Cup 2026:

29/30 maggio: Rally ELE, Eindhoven (NL)

13/14 giugno: Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer (F)

17/18 luglio: Rallye Weiz (A)

14/15 agosto: ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel (D)

25/26 settembre: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (D)

17/18 ottobre: Rally di Sanremo (I)

28/29 novembre: Spa Rally (B)

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