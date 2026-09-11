Li Auto sbarca in Europa: debutto al Salone di Parigi

Un nuovo marchio cinese sta arrivando in Europa con l'obiettivo si ritagliarsi un suo spazio. Stiamo parlando di Li Auto che presenterà il suo primo modello europeo al Salone dell'Auto di Parigi a ottobre. La commercializzazione partirà invece nel quarto trimestre del 2026. Cosa porterà sulle strade europee il marchio cinese? Arriverà il SUV elettrico i6 che sarà venduto con il nome di Li 6.

In quali Paesi europei debutterà Li Auto?

La presenza di Li Auto al Salone di Parigi sarà l'occasione per capire meglio la sua strategia per il Vecchio Continente. Ancora non sappiamo, per esempio, in quali Paesi europei effettivamente arriveranno le sue vetture. Ancora non sappiamo nemmeno la sua strategia commerciale. In ogni caso, tra un mese potremo scoprire maggiori dettagli di questo piano di espansione in Europa.

Voci parlano di un debutto nel Regno Unito, Paese scelto perché non ha previsto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi, a differenza dei Paesi UE. Tuttavia, seconda la stampa cinese, Li Auto starebbe cercando concessionari in Germania, nei Paesi Bassi e in altri mercati dell'UE.

Li 6

C'è però un indizio. Il 10 settembre, Li Auto ha stretto una partnership con la Solheim Cup 2026 nei Paesi Bassi (importante competizione biennale a squadre del golf femminile). L'azienda ha fornito 20 SUV i6 per il trasporto di giocatori e ospiti VIP e ha esposto un monovolume elettrico all'evento. Li Auto ha descritto la partnership come l'inizio ufficiale della sua espansione europea. Li Auto prevede comunque di vendere auto elettriche in Europa e i suoi SUV ad autonomia estesa della serie L in Medio Oriente e Asia centrale.

Li 6, specifiche tecniche

Questo SUV è stato lanciato in Cina nel settembre 2025 e misura quasi 5 metri in lunghezza. La variante a trazione posteriore (RWD) della Li Auto i6 è dotata di un singolo motore elettrico sull'asse posteriore da 250 kW (340 CV). La variante a trazione integrale (4WD) dispone di un ulteriore motore elettrico da 150 kW (204 CV) sull'asse anteriore. La potenza combinata del sistema è di 400 kW (544 CV). Questa variante accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

I motori elettrici sono alimentati da una batteria LFP da 87,3 kWh prodotta da CATL. L'autonomia del modello più efficiente, quello a trazione posteriore, è di 720 km ma secondo il ciclo cinese CLTC. Al Salone di Parigi saranno rese note le precise specifiche del modello europeo.

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