Peugeot 208 a 99 euro al mese: anticipo, maxi rata finale e interessi

Fina alla fine di settembre, Peugeot ha messo in promozione la piccola 208 grazie all'offerta ''Wow Days''. Solo per i modelli in pronta consegna, la casa francese propone la 208 a partire da 14.950 euro aderendo al finanziamento che prevede rate mensili da 99 euro. Entriamo più nei dettagli e scopriamo l'offerta.

Peugeot 208: sconto, finanziamento, rate e interessi

La protagonista della promo è la Peugeot 208 con motorizzazione Turbo 100 e cioè un 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV. Unità abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. La piccola francese è poi proposta nell'allestimento Style che è quello base. Prezzo di listino 22.600 euro. Aderendo al finanziamento, il costo della 208 scende a 14.950 euro. A fronte di un anticipo di 4.126 euro, si potrà mettere l'auto nel garage di casa pagando 35 rate da 99 euro.

Prevista poi una maxi rata finale di 10.499 euro, pari al Valore Garantito Futuro. TAN (fisso) 6,99%, TAEG 10,42%. Per vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione. Di seguito, tutti i precisi dettagli del finanziamento, come riportato sul sito Peugeot.

Prezzo Listino (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 22.600 euro. Prezzo Promo 16.350 euro. (oppure 14.950 euro oltre oneri finanziari, solo con finanziamento IMOVE D).per vetture in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato, compresi fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.'' Anticipo 4.126 euro - Importo Totale del Credito 10.824 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 13.993,21 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 2.305,17 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,79 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 10.499 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 6,99%, TAEG 10,42%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

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