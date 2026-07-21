La Peugeot 208 a benzina rimarrà in vendita anche dopo il 2030

Peugeot sta lavorando alla nuova e-208 che poggerà su di una nuova piattaforma e che vedremo il prossimo anno. Si tratterà di un modello tutto nuovo che introdurrà diverse novità tecniche. Ma che fine farà la versione endotermica della compatta francese? Come prevedibile continuerà ad essere offerta come ha confermato il CEO Peugeot Alain Favey ai colleghi di Autocar.

Non tutti sono ancora pronti all'elettrico

Continueremo a offrire la 208 nella sua forma attuale per coprire quella parte di mercato che non sarà ancora completamente elettrica e che richiederà ancora soluzioni con motore a combustione interna o ibride.

Insomma, non tutti sono pronti a passare all'elettrico e per tale motivo Peugeot continuerà a offrire la Peugeot 208 con motori endotermici, ovviamente anche ibridi, per accontentare tutte le richieste dei clienti.

Oggi, l'attuale Peugeot 208 è proposta con motori benzina e Mild Hybrid oltre che venduta nella versione elettrica. Favey ha suggerito che le motorizzazioni ''tradizionali'' continueranno a essere offerte anche dopo il 2030 per soddisfare chi ancora non vuole passare all'elettrico. Tuttavia, non si attende una grande richiesta per i motori a benzina.

Peugeot 208 Hybrid

Il CEO del marchio francese pensa che la domanda di veicoli elettrici crescerà in modo significativo nel corso dei prossimi anni.

Crediamo che la domanda di veicoli elettrici a batteria crescerà in modo molto, molto significativo. Riteniamo che la domanda di BEV continuerà a crescere nei prossimi anni, ed è proprio su questo che ci concentreremo, ed è per questo che, per noi, il lancio della nuova e-208 rappresenta l'evento più importante nel segmento B.

In arrivo un restyling

Il prossimo anno debutterà quindi la nuova Peugeot e-208. Tuttavia, per poter competere ancora per diversi anni è probabile che anche l'attuale modello venga aggiornato sia dentro e sia fuori, per allinearlo alla nuova versione elettrica e mantenerlo al passo con i tempi.

Fonte: Autocar

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