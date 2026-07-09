Una Peugeot a misura di cane? Ecco il concept ufficiale E-5008 Dog Edition

Le innovazioni nelle auto partono dalle esigenze di chi viaggia a bordo dei veicoli. Ma i passeggeri non sono solo le persone. Da questa consapevolezza è partita Peugeot nel pensare e poi sviluppare la E-5008 Dog Edition Concept. Si tratta di una one-off sviluppata insieme allo Stellantis Design Studio che cambia l’approccio dei contenuti pet-friendly. Invece di aggiungere accessori a un'auto già esistente, i progettisti hanno immaginato l'intero abitacolo a partire dalla percezione sensoriale del cane. L’annuncio del progetto arriva a ridosso delle partenze estive, un periodo nel quale sempre più persone e famiglie viaggiano con il proprio amico a quattro zampe. Per questo progetto inedito Peugeot ha scelto come base la E-5008, motivando questa decisione sul fatto che oltre metà dei proprietari di SUV di grandi dimensioni possiede anche un cane.
Le peculiarità di un abitacolo a misura di cane
Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, le soluzioni per gli animali a quattro zampe
L'abitacolo della E-5008 Dog Edition Concept adotta una combinazione di blu rilassanti e tocchi di giallo più stimolanti. Questi sono gli unici colori che la vista dei cani percepisce con nitidezza. La scelta dei colori segue quella dei materiali morbidi e antiscivolo ai quali si aggiunge un materassino modulare che segue il cane in ogni fase del viaggio (nel bagagliaio durante la marcia, sui sedili posteriori o trasformato in cuccia una volta a destinazione). Non manca il Window Headrest, un poggiatesta dedicato che permette all'animale di affacciarsi comodamente dal finestrino.
Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, il poggiatesta
Il concept include poi una serie di accessori dedicati, tra cui pettorina connessa, ciotole integrate e un asciugacapelli alimentato tramite V2L riposto sotto il pianale del bagagliaio. Resta disponibile anche la gamma di accessori pet-friendly già disponibile sui modelli Peugeot di serie, come le griglie divisorie e le protezioni per il bagagliaio.
Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, il dettaglio del pianale posteriore
Sul fronte tecnologico, il concept introduce il Dog Guardian Mode, che mantiene automaticamente una temperatura confortevole nell’abitacolo e avvisa il proprietario da remoto se il cane resta solo in auto. L’altra funzione è il Dog Retriever, un segnale sonoro dedicato per richiamare l'animale nel caso in cui si allontanasse. Il sistema di navigazione, inoltre, segnala le stazioni di ricarica vicine a parchi o aree per passeggiate.
Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, l'abitacolo
La Peugeot E-5008 Dog Edition Concept è, come chiarito dal marchio francese, un’idea originale per esplorare nuove forme di mobilità. Non vedrà, quindi, la produzione. Ma è un modo per porre attenzione su una serie di esigenze sempre più diffuse e sulle possibilità che le auto moderne hanno per rendere i viaggi in auto più piacevoli e sicuri per gli animali domestici.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.