Una Peugeot a misura di cane? Ecco il concept ufficiale E-5008 Dog Edition

Le innovazioni nelle auto partono dalle esigenze di chi viaggia a bordo dei veicoli. Ma i passeggeri non sono solo le persone. Da questa consapevolezza è partita Peugeot nel pensare e poi sviluppare la E-5008 Dog Edition Concept. Si tratta di una one-off sviluppata insieme allo Stellantis Design Studio che cambia l’approccio dei contenuti pet-friendly. Invece di aggiungere accessori a un'auto già esistente, i progettisti hanno immaginato l'intero abitacolo a partire dalla percezione sensoriale del cane. L’annuncio del progetto arriva a ridosso delle partenze estive, un periodo nel quale sempre più persone e famiglie viaggiano con il proprio amico a quattro zampe. Per questo progetto inedito Peugeot ha scelto come base la E-5008, motivando questa decisione sul fatto che oltre metà dei proprietari di SUV di grandi dimensioni possiede anche un cane.

Le peculiarità di un abitacolo a misura di cane

Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, le soluzioni per gli animali a quattro zampe

L'abitacolo della E-5008 Dog Edition Concept adotta una combinazione di blu rilassanti e tocchi di giallo più stimolanti. Questi sono gli unici colori che la vista dei cani percepisce con nitidezza. La scelta dei colori segue quella dei materiali morbidi e antiscivolo ai quali si aggiunge un materassino modulare che segue il cane in ogni fase del viaggio (nel bagagliaio durante la marcia, sui sedili posteriori o trasformato in cuccia una volta a destinazione). Non manca il Window Headrest, un poggiatesta dedicato che permette all'animale di affacciarsi comodamente dal finestrino.

Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, il poggiatesta

Il concept include poi una serie di accessori dedicati, tra cui pettorina connessa, ciotole integrate e un asciugacapelli alimentato tramite V2L riposto sotto il pianale del bagagliaio. Resta disponibile anche la gamma di accessori pet-friendly già disponibile sui modelli Peugeot di serie, come le griglie divisorie e le protezioni per il bagagliaio.

Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, il dettaglio del pianale posteriore

Sul fronte tecnologico, il concept introduce il Dog Guardian Mode, che mantiene automaticamente una temperatura confortevole nell’abitacolo e avvisa il proprietario da remoto se il cane resta solo in auto. L’altra funzione è il Dog Retriever, un segnale sonoro dedicato per richiamare l'animale nel caso in cui si allontanasse. Il sistema di navigazione, inoltre, segnala le stazioni di ricarica vicine a parchi o aree per passeggiate.

Peugeot E-5008 Dog Edition Concept, l'abitacolo

La Peugeot E-5008 Dog Edition Concept è, come chiarito dal marchio francese, un’idea originale per esplorare nuove forme di mobilità. Non vedrà, quindi, la produzione. Ma è un modo per porre attenzione su una serie di esigenze sempre più diffuse e sulle possibilità che le auto moderne hanno per rendere i viaggi in auto più piacevoli e sicuri per gli animali domestici.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 09/07/2026