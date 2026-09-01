Peugeot 208 e 2008 Envy, la nuova serie speciale parte da 24.050 euro

Peugeot lancia la serie Envy per 208 e 2008: colori esclusivi, cerchi dedicati e dotazioni extra, da 24.050 e 30.500 euro.

Peugeot amplia la gamma di 208 e 2008 con la nuova serie speciale Envy. Una serie speciale disponibile da subito su tutta la gamma di motorizzazioni, quindi elettrica, ibrida e a benzina. Costruita sulla base dell’allestimento Allure, la Envy aggiunge dettagli estetici esclusivi e dotazioni supplementari, con un sovrapprezzo di 400 euro IVA inclusa rispetto alla versione Allure di partenza.

Colori inediti e dettagli esterni dedicati

Peugeot 2008 Envy, il dettaglio dei cerchi

Sulla 208 Envy debutta il Verde Alvao, che si affianca alle tinte già presenti in gamma: Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenio e Nero Perla Nera. Sulla 2008 Envy arriva invece il Blu Nazare, accanto al Blu Obsession e alle altre colorazioni già disponibili. La 208 riceve un tetto nero lucido a contrasto, mentre la 2008 monta barre tetto nella stessa finitura. Cambiano anche i cerchi, entrambi bicolore, diamantati e rifiniti in Black Mist con la compatta che adotta i NOMA da 16”, il SUV i KARAKOY da 17”.

Un abitacolo più curato

Peugeot 2008 Envy

All’interno, la serie Envy prende in prestito dall’allestimento GT i sedili anteriori dal disegno più sportivo, rivestiti in Tremezzo a tre materiali. Le cuciture Opalite blu-verdi e il logo Peugeot ricamato sui poggiatesta restano esclusivi di questa serie speciale. La stessa tonalità Opalite ricompare sui pannelli delle portiere e sui braccioli, mentre sulla plancia trova posto un inserto nero lucido con una grafica serigrafata dedicata. Completano l’ambiente le soglie anteriori in alluminio con logo Peugeot.

Peugeot 208 Envy

Sulla 208 Envy si aggiungono il rivestimento del tetto Black Mistral e un pacchetto di illuminazione a LED che comprende luci di cortesia anteriori, luci di lettura posteriori e specchietti di cortesia illuminati.

Peugeot 2008 Envy, l'abitacolo

Entrambe le versioni ricevono di serie il sistema di accesso e avviamento senza chiave e la telecamera posteriore ad alta definizione. La 2008 Envy aggiunge inoltre un pianale del bagagliaio regolabile su due posizioni, pensato per organizzare meglio il vano di carico a seconda delle esigenze.

Prezzi e motorizzazioni

Peugeot 208 Envy, l'abitacolo

La 208 Envy è ordinabile con motore Turbo 100 CV a 24.050 euro, Hybrid 110 CV automatico a 26.950 euro, Hybrid 145 CV automatico a 27.750 euro, elettrico 136 CV con batteria da 46 kWh a 36.900 euro ed elettrico 156 CV con batteria da 51 kWh a 38.200 euro, tutti prezzi IVA inclusa.

La 2008 Envy parte invece da 30.500 euro per la versione Turbo 100 CV, sale a 33.800 euro per l’Hybrid 110 CV automatico e a 34.600 euro per l’Hybrid 145 CV automatico, fino ai 40.700 euro della sola variante elettrica 156 CV con batteria da 51 kWh.

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