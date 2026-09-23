Opel STX Concept: la station wagon del futuro debutta a Parigi

Opel prepara una novità per il Salone dell'Auto di Parigi il 12 ottobre: la casa ha diffuso il primo teaser della STX Concept, acronimo di Sports Tourer eXperimental. Il prototipo potrebbe anticipare una futura station wagon di serie, destinata a raccogliere l’eredità dell’Astra entro la fine del decennio (guarda Opel al Salone di Parigi 2026).

Una storia che parte dal 1953

La Opel STX Concept viene descritta dalla casa come una visione per il futuro delle station wagon. Un percorso che per Opel affonda le radici nella Olympia Rekord Caravan del 1953. Oggi la denominazione Sports Tourer identifica la variante familiare dell'Astra.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: “Come suggerisce il nome, l'Opel STX Concept rappresenta la nostra visione del futuro di una station wagon aerodinamicamente efficiente, una tipologia di carrozzeria in cui Opel ha svolto un ruolo pionieristico in Europa. Mostra il nostro linguaggio di design di nuova generazione e gli elementi distintivi che ritroverete nei futuri modelli di produzione”.

Opel STX Concept: anticipa una futura wagon, qui l'Astra Sports Tourer

Cosa mostra il primo teaser

L'immagine diffusa non permette ancora di definire lo stile completo del prototipo. Si distingue la scritta STX concept su una parte di quello che sembra il paraurti anteriore, caratterizzata da una finitura effetto carbonio e abbinata a una carrozzeria blu o argento. Opel non ha ancora indicato la propulsione, anche se il progetto potrebbe adottare una forma di elettrificazione.

Opel STX Concept: debutto al Salone di Parigi 2026 insieme alla Corsa GSE

Verso la nuova Astra?

La prossima generazione della Astra è attesa entro il 2030 e sarà sviluppata sulla piattaforma STLA One, con motorizzazioni elettriche e ibride. La variante station wagon è già stata definita, secondo quanto riferito da Huettl. Il debutto della STX è fissato in concomitanza con il Salone di Parigi, quando potrebbero arrivare ulteriori informazioni. Accanto al progetto saranno presenti anche la monoposto GSE 27FE, la Corsa GSE elettrica (guarda Opel Corsa GSE) e la Astra GSE Line (guarda Opel Astra GSE Line).

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