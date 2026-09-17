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Opel Astra GSE Line, arriva la nuova versione dal look sportivo

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1 ora fa - Ecco le sue caratteristiche

La nuova Opel Astra GSE Line porta sulla compatta tedesca un look più dinamico e sportivo
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Novità in arrivo per Opel Astra. La casa automobilistica ha infatti annunciato l'introduzione del nuovo allestimento GSE Line che permette di dare un tocco di sportività in più al look della sua compatta. Il debutto pubblico si terrà al Salone di Parigi che aprirà i battenti all'inizio di ottobre. Nel frattempo, la casa automobilistica ha condiviso le prime immagini del nuovo allestimento, illustrando le sue caratteristiche.

Opel Astra GSE Line

Per chi vuole maggiore sportività da Opel Astra

Il nuovo allestimento punta a introdurre alcune caratteristiche estetiche ispirate alle versioni GSE di Opel Mokka e Opel Corsa. Astra GSE Line si caratterizza innanzitutto per un frontale dove troviamo un paraurti con un design specifico. La dotazione include inoltre cerchi in lega diamantati da 17 o da 18 pollici. La personalizzazione continua poi all'interno dell'abitacolo dove troviamo sedili, volante, inserti delle porte e bracciolo centrale con cuciture gialle a contrasto.

Opel Astra GSE Line, interni

Ma non è finita perché Astra GSE Line offre anche una pedaliera sportiva in alluminio. Tra gli optional, sedili sportivi con poggiatesta integrato.

Motori

Opel non è entrata molto nei dettagli ma ha fatto sapere che questo allestimento speciale sarà disponibile con tutte le motorizzazioni oggi disponibili su Astra. Il lancio ufficiale sul mercato è atteso per la primavera del 2027. Successivamente, arriverà una nuova variante sportiva di Astra con un motore da 280 CV. La casa automobilistica non ha aggiunto altro ma viene da pensare che possa trattarsi della versione GSE elettrica. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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