Nuova Opel Corsa GSE, prestazioni da hot hatch e anima elettrica

Dopo la Mokka GSE che abbiamo già avuto modo di provare, Opel ha svelato ufficialmente la sua nuova Corsa GSE, una piccola sportiva elettrica che arriverà sul mercato nel corso dell'anno. Il debutto pubblico è atteso invece in ottobre in occasione del Salone di Parigi. GSE, ricordiamo, sta per Grand Sport Electric, una sigla che la casa automobilistica ha deciso di utilizzare per tutti i suoi modelli elettrici con prestazioni più sportive. Piattaforma e specifiche sono le medesime della Mokka GSE. Nessuna informazione su prezzi, ma andiamo con ordine.

Opel Corsa GSE

Una piccola sportiva elettrica da 281 CV

La nuova hot hatch elettrica può contare su di un motore da 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Velocità massima di 180 km/h. Sono 3 le modalità di guida che si possono selezionare: Eco, Normal e Sport. Più nel dettaglio, in modalità ''Eco'' tutte le impostazioni sono regolate per la massima efficienza possibile. In questo caso la velocità massima è di 150 km/h. Selezionando invece la modalità ''Normal'', il motore mette a disposizione 170 kW (231 CV). La velocità massima raggiunge i 180 km/h. Scegliendo la ''Sport'', la macchina offre la sua piena potenza.

La batteria dispone di una capacità di 54 kWh (51 kWh utilizzabili). L'autonomia non è stata specificata ma visto quanto offrono gli altri modelli del Gruppo Stellantis che utilizzano il medesimo powertrain, possiamo attenderci una percorrenza attorno ai 340-350 km. La nuova Opel Corsa GSE potrà comunque contare sulla ricarica bidirezionale e in particolare sulla tecnologia V2L che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione.

Opel Corsa GSE

Un nuovo assetto per divertirsi tra le curve

Nuova Opel Corsa GSE è stata sviluppata per divertirsi tra le curve. Non è solo una questione di potenza e di accelerazione. Infatti, sotto alla carrozzeria sono state effettuate diverse modifiche per enfatizzare l'esperienza di guida. Troviamo infatti un differenziale a slittamento limitato Torsen multi-piastra e un telaio sportivo ribassato con assi, stabilizzatori e ammortizzatori idraulici appositamente progettati. Opel ha poi sviluppato una taratura specifica per lo sterzo. Anche l'impianto frenante è stato rivisto per poter gestire la maggiore potenza a disposizione.

Opel Corsa GSE

Look più sportivo ma senza esagerare

Per la sua hot hatch elettrica, Opel ha messo a punto uno specifico body kit aerodinamico che rende il look della vettura più aggressivo. Nessuna esagerazione comunque. Troviamo quindi prese d'aria e rifiniture nere nella parte inferiore del veicolo oltre ad ampi passaruota. Il tetto nero e lo spoiler posteriore nero accentuano il look sportivo. La piccola sportiva adotta poi cerchi da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18. Salendo a bordo troviamo invece rivestimenti in Alcantara, sedili profilati e dettagli di colore giallo a contrasto. Non manca nemmeno il logo GSE sulla plancia. Per il resto, gli interni sono i medesimi di quella della Opel Corsa che già conosciamo, compreso il sistema infotainment da 10 pollici.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026