Opel al Salone di Parigi: arriva una nuova concept car

Il 12 ottobre apre i battenti il Salone di Parigi, importante appuntamento in cui Stellantis sarà tra le protagoniste con i suoi marchi. Tante le novità attese. Opel, per esempio, presenterà per la prima volta il design finale dell'Opel GSE 27FE per la Formula E e della nuova Opel Corsa GSE. Ma non è finita qui in quanto la casa automobilistica ha anticipato che presenterà la sua ultima concept car. Bocche cucite su questo concept, ovviamente, ma il CEO Florian Huettl afferma che metterà nuovamente in evidenza le caratteristiche distintive che si vedranno nei prossimi modelli Opel.

Opel GSE 27FE e nuova Opel Corsa GSE

Opel promette che il concept sarà uno dei punti di forza del suo stand al Salone di Parigi. Accanto alla concept car la casa automobilistica metterà l'Opel GSE 27FE, la vettura da corsa GEN4 per il Campionato Mondiale FIA Formula E ABB 2026/27. Monoposto dotata di una potenza di oltre 800 CV e una potenza di recupero fino a 700 kW.

Opel al Salone di Parigi

Al Salone Opel esporrà pure la sua nuova hot hatch elettrica. Stiamo parlando della già citata Corsa GSE alla sua prima apparizione pubblica. Questo palcoscenico sarà l'occasione per la casa tedesca di mostrare i progressi nello sviluppo di questa piccola sportiva elettrica che arriverà sul mercato nel corso dell'anno.

Corsa GSE che condivide il motore con Opel Mokka GSE che abbiamo già avuto modo di provare e la sua controparte da rally, l’Opel Mokka GSE Rally. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, Opel Corsa GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi e offre un grande divertimento alla guida grazie ad un apposito setup messo a punto dagli ingegneri di Rüsselsheim e dal team Opel Motorsport.

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