Opel Corsa elettrica, il debutto slitta al 2028 ma costerà meno del previsto

ha confermato che il debutto è stato spostato dal 2027 al 2028. Ma ha anche aggiunto: «Arriverà nel 2028, sarà completamente elettrica e costerà circa 25.000 euro». Una cifra sensibilmente più bassa rispetto ai 30.440 euro da cui parte oggi l’attuale Corsa Electric.

Solo elettrica, niente alternative

A differenza del modello attuale, disponibile con motorizzazioni benzina, ibrida ed elettrica sulla piattaforma e-CMP, la prossima Corsa sarà offerta esclusivamente a batteria. «Con questo modello, contribuiamo a consolidare l’elettromobilità nel segmento d’ingresso», ha dichiarato Huettl. La base tecnica sarebbe la piattaforma STLA Small di Stellantis, la stessa su cui debutterà entro fine anno anche la seconda generazione della Peugeot e-208.

Le ragioni del rinvio

Nonostante il ritardo, Huettl si dice ottimista sulle condizioni di mercato per il lancio: «L’offerta di veicoli elettrici è ampia, l’infrastruttura di ricarica sta migliorando e i decisori politici stanno sostenendo in modo mirato l’elettromobilità. Inoltre, l’aumento dei prezzi del carburante fa sì che un’auto elettrica diventi conveniente più rapidamente per molti clienti. Quando un litro di benzina costa 2,50 euro, ne vediamo direttamente l’impatto sulla domanda», ha spiegato il CEO. Nessuna data è stata però fissata per l’uscita di scena definitiva del motore endotermico dalla gamma attuale della Corsa, che continuerà quindi a essere venduta in parallelo.

Nel frattempo, prima ancora del debutto della nuova generazione, arriverà nei concessionari la Corsa GSE, la versione sportiva a zero emissioni capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, la Opel di serie più veloce mai realizzata. Un modello che, va precisato, resta ancorato all’attuale piattaforma e-CMP e non anticipa quindi le caratteristiche tecniche della futura generazione.

Maggiori dettagli su cosa aspettarsi dalla nuova Corsa potrebbero arrivare proprio dal debutto della Peugeot e-208 di seconda generazione, prevista entro la fine dell’anno.

FONTE: Electrive

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