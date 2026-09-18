Opel Frontera, arriva il nuovo motore Turbo 100: cambio manuale e prezzo

Opel amplia la gamma della Frontera, introducendo la nuova motorizzazione Turbo 100 che abbiamo visto arrivare in precedenza su altri modelli dei marchi Stellantis come la Peugeot 208. Si tratta di un 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Modello che va ad affiancare le versioni Mild Hybrid da 110 e 145 CV, oltre quelle 100% elettriche. Inoltre, contestualmente la casa automobilistica ha introdotto il nuovo allestimento Opel Frontera Start, nuova versione entry level del crossover che punta sul rapporto contenuti/prezzo.

Opel Frontera

Nuova Opel Frontera Start

Versione entry level ma comunque con una dotazione di serie interessante. Il crossover infatti dispone dei sedili Intelli-Seat regolabili in sei posizioni, climatizzatore, sistemi di assistenza alla guida come l’assistente al parcheggio posteriore e l'avviso di uscita corsia, coperture degli specchietti nere e i paraurti con inserti neri, e i cerchi in acciaio da 16 pollici con nuovi copricerchi neri. Da evidenziare che questo allestimento non offre l'infotainment. Al suo posto un supporto per smartphone che permette di utilizzare il dispositivo mobile come una sorta di computer di bordo.

Opel Frontera

Tra gli optional, lo Start Comfort Pack che aggiunge un fondo del bagagliaio a doppio livello e uno specchietto di cortesia integrato nei parasole del conducente e del passeggero anteriore. Oltre che con la nuova motorizzazione Turbo 100, l'allestimento Opel Frontera Start è disponibile anche con il Mild Hybrid da 110 CV e la versione elettrica con motore da 113 CV e batteria da 44 kWh.

Per il resto, è la Frontera che conosciamo (qui la nostra prova), con bagagliaio da 460 litri che possono diventare 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Con il nuovo motore benzina 100 CV manuale e l’allestimento Start, ampliamo la gamma di Opel Frontera e introduciamo una nuova versione di ingresso ad un prezzo ancora più attraente. Il nostro eroe quotidiano è perfetto per chiunque voglia acquistare un SUV flessibile, spazioso e, allo stesso tempo, particolarmente accessibile.

Così ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia, parlando di queste novità.

Prezzo

Opel Frontera Start con il nuovo motore 100 CV e cambio manuale è disponibile al prezzo di 22.700 euro, in offerta in questo periodo a 17.900 euro.

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