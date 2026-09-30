Peugeot prepara una sorpresa: la E-T16 elettrica al Salone di Parigi

Il concept dovrebbe reinterpretare in chiave elettrica la storica 205 Turbo 16 e anticipare alcuni dettagli della nuova 208

Al Salone di Parigi, Peugeot potrebbe presentare una sorpresa. Stando a quanto riportano i colleghi francesi de L'Argus, la casa automobilistica potrebbe presentare un concept chiamato E-T16, una reinterpretazione elettrica della 205 Turbo 16 degli anni '80.

Il costruttore sta infatti lasciando numerosi riferimenti alla possibile T16 sui social media. Inoltre, ha registrato da poco il marchio Peugeot E-T16.

Sta arrivando qualcosa di davvero speciale?

La 205 Turbo 16 è un modello molto speciale per la storia del marchio francese ed è già stata oggetto di diversi progetti di rivisitazione in chiave moderna negli ultimi anni, la maggior parte dei quali virtuali e indipendenti da Peugeot. Adesso, però, potrebbe arrivare qualcosa di reale.

16 seconds. If you’re not up to speed yet, stay tuned for the full reveal. #Peugeot https://t.co/3xGNNupMWv — Peugeot (@Peugeot) September 30, 2026

Il concept Peugeot E-T16 dovrebbe offrirci un'ulteriore reinterpretazione della 205 Turbo 16. Inoltre, potrebbe rivestire un ruolo molto importante per il futuro della casa francese.

Da un lato, dovrebbe contribuire ad anticipare il design della prossima 208, sulla scia del concept Polygon. Dall'altro, il nome suggerisce che sarà elettrica, come la nuova E-208 GTI.

Insomma, Peugeot potrebbe svelare una nuova Turbo 16 ma in una veste completamente nuova. Per capirci, il concept potrebbe rivestire lo stesso ruolo che ha avuto la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo per il costruttore tedesco dato che ha anticipato alcuni elementi della prossima generazione della Corsa.

L'appuntamento è quindi per il Salone di Parigi che aprirà i battenti il 12 ottobre, per scoprire davvero cosa Peugeot ha intenzione di presentare.

Fonte: L'Argus

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