Nuova Lancia Gamma protagonista a Parigi: c'è anche la HF Integrale da 375 CV

Lancia si prepara a partecipare al Salone dell'Auto di Parigi del 2026 che aprirà i battenti il 12 ottobre, dove porterà una novità molto importante e cioè la nuova Gamma. L'ammiraglia della casa automobilistica sarà quindi la grande protagonista dello stand Lancia. Dopo il debutto pubblico al Salone di Torino, per la Gamma arriva un palcoscenico internazionale dove farsi conoscere.

La nuova Lancia Gamma a Parigi

Al Salone, saranno esposte tre diverse versioni della nuova ammiraglia Lancia: la Gamma LX Hybrid da 145 CV, la Gamma LX completamente elettrica e la Gamma HF Integrale, la versione completamente elettrica da 375 CV con trazione integrale.

Il modello di punta può infatti contare su di un powertrain dotato di 2 motori elettrici, garantendo prestazioni molto elevate e gran divertimento alla guida. Modello che quindi si posiziona al vertice della gamma Lancia Gamma. La presentazione al Salone potrebbe essere l'occasione per la casa automobilistica di svelare ulteriori dettagli della sua ammiraglia che, ricordiamo, sarà costruita presso lo stabilimento di Melfi.

Non solo la nuova Lancia Gamma

Lancia porterà al Salone di Parigi oltre alla sua nuova ammiraglia anche la Lancia Ypsilon HF, la versione 100% elettrica da 280 CV della Ypsilon, e la Ypsilon Rally2 HF Integrale, protagonista nel mondo del rally. Lancia è infatti tornata nel motorsport, dove in passato ha scritto pagine molto importanti della storia del rally. Un ritorno già coronato dalla conquista del titolo WRC2 Teams. Il 12 ottobre alle ore 11.10 la casa automobilistica terrà la sua conferenza stampa al Salone dove presenterà le sue ultime novità.

VEDI ANCHE

Tags