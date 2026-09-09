Stellantis, quante novità al Salone di Torino: debuttano anche FIAT Grizzly e Lancia Gamma

Stellantis punta a essere protagonista al Salone di Torino 2026 che si terrà dall'11 al 13 settembre. Per questo, porterà le ultime novità dei suoi marchi. Occhi puntati sopratutto su FIAT che esporrà la nuova gamma Grizzly composta da un SUV e dalla versione SUV Coupé chiamata Grizzly Fastback. Si tratta di due modelli molto importanti che puntano a ritagliarsi uno spazio nel segmento C. Li vedremo anche a ottobre al Salone di Parigi. Presto dovrebbero essere comunicati tutti i dettagli, prezzi inclusi.

FAT Grizzly e Grizzly Fastback

Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza, mentre la versione Fastback 4,5 litri. La versione SUV Coupé può contare anche su di un bagagliaio di ben 600 litri di capacità. Questi modelli saranno disponibili con motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV, e con cambio manuale o automatico. La gamma sarà offerta in sette vivaci colori. Il lancio commerciale è previsto in Italia nei primi mesi del 2027.

Le nuove Grizzly non saranno comunque le uniche protagoniste della gamma Stellantis.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo è presente con nuova Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce. Sarà quindi l'occasione per la casa automobilistica di far vedere da vicino il restyling del suo C-SUV. Il modello è stato rinnovato nel design con proporzioni ancora più scolpite, carreggiata allargata, nuovo scudetto concavo, trilobo reinterpretato e nuovi cerchi da 20 pollici. Anche l’abitacolo è stato aggiornato grazie a una più ricca combinazione di materiali e colori. La gamma colori è ampliata con le nuove tinte Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, abbinate alla possibilità del tetto nero.

Citroen C3 Collection

La base è quella della versione Plus. C3 Collection si riconosce grazie ai Colour Clips Andre Red sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, ai cerchi in lega verniciati in nero, da 17 pollici per un carattere dinamico e moderno, ai vetri posteriori oscurati valorizzano la silhouette e al tetto bicolore opzionale. All'interno dell'abitacolo, invece, troviamo nuovi colori e rivestimenti. Parlando delle dotazioni, non mancano le sospensioni Citroen Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort, oltre a retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici.

Citroen C3 Collection è proposta in 3 motorizzazioni differenti: benzina Turbo 100 CV con cambio manuale, Hybrid e 100% elettrica.

DS Automobiles – DS N°7

Al Salone di Torino presente anche la nuova N° 7. Si tratta di un SUV premium di 4,66 m di lunghezza prodotto a Melfi. Erede della DS7, è proposto con una gamma multienergia: ibrido ed elettrico con a E-TENSE FWD LONG RANGE tocca un’autonomia record per il segmento, fino a 740 km nel ciclo combinato WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh.

Nuova Jeep Compass

I visitatori potranno vedere da vicino il nuovo SUV basato sulla piattaforma STLA Medium. L’offerta di motorizzazioni comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e circa 1.000 km di autonomia complessiva, e tre varianti full electric, due a trazione anteriore, da 213 e 231 CV (con autonomia sino a 650 km) e una a trazione integrale da 375 CV.

Lancia Gamma

Lancia Gamma

Altra importante anteprima. Al Salone di Torino 2026 si potrà ammirare la nuova Lancia Gamma che si presenta come raffinato crossover fastback. La proposta motori è completa e prevede una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli, da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

Altri modelli Stellantis al Salone di Torino 2026

L'elenco dei modelli dei marchi Stellantis presenti al Salone di Torino è ancora lungo e include Opel Mokka GSE Rally, primo modello sviluppato secondo il regolamento FIA eRally5 che raccoglie l’esperienza maturata con Opel Corsa Rally Electric. Si potrà vedere da vicino anche la Peugeot 3008 Long Range. Non mancherà nemmeno Leapmotor con la nuova Leapmotor B03X, un B-SUV di meno di 4,3 metri di lunghezza caratterizzato da una motore da 197 CV. Disponibile con due batterie che consentono un’autonomia fino a 382 km nel ciclo WLTP.

Non mancherà nemmeno Maserati con la nuova Maserati Grecale Trofeo, appena lanciata sul mercato, di colore Grigio Lamiera Shiny, dotata del motore V6 Nettuno 3.0 da 530 CV. Presenti pure alcune versioni speciali delle sue sportive.

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