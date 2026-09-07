Maserati, nuove voci sul suo futuro: Stellantis guarda a Huawei e JAC per il rilancio

Si torna a parlare del futuro di Maserati e delle possibili partnership su cui Stellantis starebbe lavorando. Secondo quanto riferisce Reuters (che cita il quotidiano italiano Milano Finanza), Stellantis starebbe trattando con Huawei e il Gruppo GAC per una partnership industriale di lungo termine. Le collaborazioni industriali stanno diventando un nuovo pilastro della strategia di Stellantis a guida Antonio Filosa. A quanto pare saranno anche fondamentali per il rilancio della Casa del Tridente.

Ancora pochi dettagli

Sfortunatamente ancora non ci sono dettagli precisi sui contorni di queste trattative. Possiamo comunque immaginare che Huawei, viste le sue collaborazioni con altre case automobilistiche, possa fornire una piattaforma software per i servizi digitali di ultima generazione da fornire all'interno delle vetture Maserati. Potrebbe fornire anche i sistemi ADAS. Ovviamente si tratta di speculazioni ma Huawei potrebbe risultare molto importante, portando le sue competenze maturate negli ultimi anni all'interno del mercato auto cinese.

Una Maextro-Maserati per la Cina

Per quanto riguarda, invece, la possibile partnership con il Gruppo JAC, circola l'ipotesi di una strategia a doppio marchio e cioè un veicolo commercializzato con il marchio Maextro di JAC in Cina e con il marchio Maserati sui mercati internazionali. Non è chiaro di che veicolo si potrebbe trattare ma pare evidente che questa strade permetterebbe a Stellantis di condividere le tecnologie con JAC, riducendo i tempi di sviluppo e soprattutto i costi. Si parla comunque di una vettura con design sviluppato da Maserati ma con base cinese (JAC + Huawei).

Insomma, Stellantis guarda sempre di più verso la Cina anche per Maserati.

Appuntamento a dicembre

Verso la fine dell'anno Maserati presenterà il suo nuovo piano industriale. A quel punto potremo capire davvero quale sarà la strada intrapresa dalla Casa del Tridente per il suo rilancio. Un portavoce di Stellantis ha dichiarato che, nell'ambito della sua normale attività, l'azienda intrattiene discussioni con diversi operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, ''sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità''.

Fonte: Reuters - Milano Finanza

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