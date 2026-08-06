Maserati prepara il rilancio e valuta il ritorno del mitico V8

Maserati sta preparando una strategia di rilancio. Ancora non sono stati chiariti i termini del nuovo piano industriale ma da tempo si parla di partnership tecniche. A quanto pare, ci potrebbe essere anche il ritorno del motore V8, almeno limitatamente ad alcune versioni speciali.

La casa del Tridente, lo sappiamo bene, per i modelli a benzina si è affidata al motore Nettuno, un V6 di 3 litri molto apprezzato da parte dei clienti. Tuttavia, tra i clienti c'è chi vorrebbe qualcosa di più e pare che Maserati potrebbe decidere di accontentarli.

E se tornasse davvero il V8?

Parlando con la testata australiana Carsales, il responsabile dell'ingegneria di Maserati, Davide Danesin, ha fatto capire che questo motore potrebbe tornare dato che c'è richiesta da parte dei clienti.

Personalmente, la mia opinione è sì: penso che il V8 potrebbe potenzialmente tornare... Sono sicuro che se lo producessimo, lo venderemmo, ma forse non in grandi quantità.

Ma su quali modelli potrebbe essere installato un 8 cilindri? Le candidate più accreditate potrebbero essere versioni a tiratura limitata della GranTurismo e della GranCabrio. Difficile invece pensare a una Grecale V8 ma se arrivasse potrebbe diventare un'interessante alternativa a modelli come la BMW X3 M.

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In ogni caso, Danesin ha confermato che le piattaforme di GranTurismo/GranCabrio e Grecale del marchio sono state progettate tenendo conto di possibili motorizzazioni alternative.

Crediamo che un buon motore V8 potrebbe essere adatto... sembra che l'interesse per i V8 stia crescendo. La decisione di adottarlo dipende molto dalle strategie aziendali, ma penso che potenzialmente ci sia spazio per questo.

Non ci sarebbe ancora un via libera da parte di Stellantis ma sembra che si stia ragionando in questa direzione visto l'interesse da parte dei clienti. Se il V8 dovesse tornare non sarebbe un'evoluzione del V8 ''Hemi'' oggi presente su alcuni modelli americani di Stellantis. Tale unità, infatti, sarebbe difficile da integrare sulle piattaforme Maserati. Sarebbe invece preferibile un motore più compatto. In arrivo un V8 sulla base dell'attuale V6 Nettuno? Non lo sappiamo. Maggiori informazioni potrebbero arrivare quando finalmente Maserati presenterà il suo nuovo piano industriale.

Perché un V8? Danesin spiega che non è tanto un discorso di prestazioni, quanto una questione di immagine e di fascino.

Fonte: Carsales

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