Maserati prepara il ritorno della Levante. Il nuovo SUV di lusso non inseguirà Urus e Purosangue

Nel segmento dei SUV di lusso ad alte prestazioni, Maserati oggi è assente. Ferrari con la Purosangue e Lamborghini con la Urus hanno conquistato una fetta importante del mercato, mentre il Tridente deve ancora trovare un nuovo protagonista dopo l'uscita di scena della Levante. Il ritorno del SUV Maserati, però, è sempre più vicino. Il CEO Santo Ficili, intervistato durante il Goodwood Festival of Speed 2026, ha confermato che il progetto è in una fase avanzata e che il nuovo modello non avrà l'obiettivo di imitare i rivali italiani, ma di seguire una propria identità.

Un vuoto che pesa

La Levante, l'ultimo executive crossover del marchio modenese, è uscita di produzione nel 2024 portandosi via il V8 biturbo 3.8 derivato da Ferrari, capace di erogare 590 CV. Oggi Maserati vende la Grecale, un gradino sotto per dimensioni e prezzo. Ficili ha confermato che l'azienda punta a tornare in quel segmento con l'aiuto di un partner, del quale però non ha detto di quale si tratterà. Un tema non nuovo per il manager, che già a giugno aveva parlato apertamente del futuro della gamma di segmento E del marchio, ipotizzando anche un ritorno della Quattroporte con un'impostazione ibrida tra berlina e SUV. Il progetto è in fase così avanzata che l’annuncio ufficiale è atteso entro la fine dell'anno durante un investor day a Modena. Prima, però, arriverà un nuovo concept, la cui presentazione è fissata per ottobre a Parigi, seguito a stretto giro dalla nuova Levante.

Cosa aspettarsi

Interrogato sul posizionamento della futura Levante, Ficili ha scelto di sottolineare la distanza dalle sportive rivali del gruppo: «Non siamo Ferrari, non siamo Lamborghini, facciamo il lavoro di Maserati», ha dichiarato, riferendosi proprio a questo tipo di prodotto. Il CEO ha insistito sull'artigianalità italiana, la proporzione del design e l'eleganza degli interni come tratti distintivi, aggiungendo che la vettura sarà realizzata a mano nello stabilimento di Modena.

Resta però da capire in cosa, concretamente, questo approccio si tradurrà rispetto a Purosangue e Urus, che rivendicano lo stesso tipo di argomentazioni. Ficili, che da poche settimane guida anche Maserati oltre ad Alfa Romeo, ha precisato che tra i marchi premium di Stellantis solo Maserati viene considerata di lusso, e che sente la responsabilità di mantenerla distinta dal resto del gruppo. Un obiettivo che passa anche dallo sviluppo di una piattaforma dedicata al marchio, tema su cui Stellantis sta valutando se procedere internamente o tramite partnership.

FONTE: CarBuzz

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