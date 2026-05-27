Alfa Romeo, per i grandi modelli sviluppo interno o partnership

Alfa Romeo non intende rinunciare al segmento D e come ha già chiarito, in futuro arriveranno le eredi di Giulia e Stelvio. Tuttavia, una strada precisa ancora non è stata presa. Infatti, Stellantis sta valutando diverse possibilità per arrivare a sviluppare i modelli Alfa Romeo più grandi. A riferirlo Reuters che riporta le dichiarazioni di Emanuele Cappellano, il responsabile delle attività europee del Gruppo Stellantis.

Da soli o in partnership...

Quali sono queste possibilità menzionate da Cappellano?

Ci sono un paio di possibilità... Possiamo farlo da soli o in partnership.

Una decisione ancora non sarebbe stata presa. Inoltre, il manager non avrebbe voluto fare nomi di possibili partner che l'azienda potrebbe prendere in considerazione. Al momento della presentazione del nuovo piano FaSTLane 2030 di Stellantis, il Gruppo ha annunciato la nuova piattaforma STLA One che sarà utilizza per modelli di segmenti B, C e D. Architettura che permetterà di sviluppare vetture sia elettriche e sia dotate di motorizzazioni tradizionali. Tuttavia, per i grandi modelli è in corso di valutazione un'ulteriore architettura.

Alfa Romeo Stelvio Intensa, 3/4 anteriore

Dunque, Stellantis farà tutto in casa o per i grandi modelli Alfa Romeo si ricorrerà a partnership che sono un pilastro molto importante della nuova strategia del Gruppo? Lo scopriremo nel corso del tempo. Al momento, l'unica certezza che Cappellano ha ribadito è che l'azienda ha confermato i piani per rinnovare l'intera gamma Alfa Romeo nell'ambito della strategia ''FaSTLane 2030'', inclusi modelli di grandi dimensioni come la berlina Giulia e il SUV Stelvio.

Non rimane che attendere novità sul futuro del marchio italiano.

Fonte: Reuters.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026