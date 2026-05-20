Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema scende in pista a Balocco

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è stata presentata a gennaio al Salone di Bruxelles come la versione più estrema di sempre della Quadrifoglio. Il progetto della sportiva è frutto del lavoro della divisione Bottegafuorisere che si occupa di realizzare vetture davvero molto speciali. Complessivamente, ne saranno realizzate solamente 10 unità, tutte comunque già vendute. Il nome - ''Luna Rossa'' - è un preciso omaggio al team di vela italiano di cui la casa automobilistica è partner ufficiale.

Adesso, la casa automobilistica torna a parlare di questa sportiva molto speciale in quanto lo sviluppo sta andando avanti e gli ingegneri hanno appena concluso una sessione di test presso il Proving Ground di Balocco, pista che dal 1962 ha accolto lo sviluppo e la preparazione delle vetture più sportive della Casa del Biscione oltre a quelle impegnate nelle competizioni di F1, DTM e Super Turismo. Dopo una prima parte di sviluppo virtuale basata sull’aerodinamica computazionale, gli ingegneri hanno portato in pista la sportiva per ''trasformare i risultati di calcolo in sensazioni di guida'', parte importante del percorso di sviluppo.

Raffinatissima ed esclusiva

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa si caratterizza per la presenza di uno speciale body kit aerodinamico realizzato in carbonio composto da appendici sul paraurti anteriore, una coppia di profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e la grande ala posteriore. Oltre a rendere il look della Giulia Quadrifoglio molto più aggressivo, il nuovo pacchetto aerodinamico permette di generare un carico fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie. Alla velocità di 300 km/h, si raggiunge un carico di 140 kg.

Anche la livrea è stata personalizzata e troviamo una speciale colorazione che si ispira al colore dell’imbarcazione AC75 Luna Rossa che ha partecipato all'America’s Cup di Barcellona nel 2024. Ci sono poi i loghi Alfa Romeo in tinta rossa, mentre cofano, tetto e posteriore in colore nero permettono di creare un contrasto con il griglio della macchina. Anche l'abitacolo è stato personalizzato e salendo a bordo troviamo i sedili sportivi Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall’equipaggio d Luna Rossa. La plancia è invece resa unica dal materiale originale proveniente dalle vele.

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà in esposizione presso la base di Luna Rossa a Cagliari nel corso della Preliminary Regatta Sardinia che si tiene nello splendido Golfo degli Angeli a Cagliari e che prenderà il via domani fino al 24 maggio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026