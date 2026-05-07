Alfa Romeo Junior si aggiorna: la dotazione di serie diventa più ricca

Alfa Romeo aggiorna la gamma della Junior (qui la nostra prova). Niente novità tecniche ma solo un miglioramento della dotazione di serie, per renderla più ricca. Il B-SUV è molto importante per il marchio del Gruppo Stellantis dato che oggi è il best seller della sua gamma. Con questo aggiornamento, la casa automobilistica punta a farlo diventare ancora più attrattivo. Adiamo quindi a vedere le novità in arrivo.

Alfa Romeo Junior

Migliora la dotazione di serie

Nella nuova gamma dell'Alfa Romeo Junior, alcune dotazioni tecnologiche prima proposte come optional, diventano adesso di serie. Più nello specifico, sugli allestimenti Junior Sprint e Ti, adesso di serie troviamo il volante in pelle con le palette del cambio integrate (solo su versioni Ibride), l'Adaptive Cruise Control, il wireless charger, il Keyless Entry, la retrocamera 180 gradi, i sensori di parcheggio 360 gradi, oltre agli specchi ripiegabili elettricamente riscaldati ed il Blind Spot Monitoring. Inoltre, la versione Ti continua a differenziarsi dalla Sprint grazie alla presenza del body kit nero lucido e dell’ambient lighting.

Ma non è finita qui. Alfa Romeo era partner delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per tale motivo, la casa automobilistica aveva lanciato la versione speciale ''Milano Cortina 2026'' caratterizzata dalla presenza di una dotazione specifica. Le Olimpiadi sono finite e adesso questo modello rimane in gamma ma cambia il nome in Sport Speciale che si aggiorna con le stesse dotazioni tecnologiche aggiunte su Sprint e Ti, mantenendo gli interni specifici in Alcantara. Nessuna novità, invece, sul fronte delle motorizzazioni.

Alfa Romeo Junior

Prezzi

La nuova gamma Alfa Romeo Junior parte dai 31.050 euro del modello ibrido. Contestualmente, parte una nuova offerta promozionale che consente di mettersi al volante della versione Sprint (motorizzazione ibrida da 145 CV) arricchita dai nuovi contenuti, con una rata mensile a partire da 159 euro al mese (Anticipo 6.343 euro - TAN fisso 7,99%, TAEG 9,89%).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026