Alfa Romeo e il sodalizio con l'Arma dei Carabinieri: 75 di storia insieme

La collaborazione tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri dura oramai da 75 anni, una lunga storia che è diventato un vero e proprio simbolo. Questa partnership è al centro del libro ''Carabinieri e Alfa Romeo – al servizio del Paese'' che è stato presentato al Museo Alfa Romeo di Arese, alla presenza del Gen. C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, di Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, e di Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo di Arese e coautore dell'opera.

Libro che non deve essere visto solamente come una semplice vetrina dei modelli Alfa Romeo utilizzati nel corso del tempo dai Carabinieri. Infatti, racconta una parte importante della storia del Paese: ogni fase dell'Italia repubblicana, la ricostruzione postbellica, il miracolo economico, gli anni di piombo, la lotta alla criminalità organizzata e i nuovi scenari globali. Contestualmente è stato presentato anche il logo commemorativo del 75° anniversario che unisce l'Arma dei Carabinieri e Alfa Romeo.

Alfa Romeo, 75 anni con l'Arma dei Carabinieri

Tutto partì con la 1900 M ''Matta''

Il lungo sodalizio tra la casa del Biscione e i carabinieri iniziò nel secondo dopoguerra con la 1900 M “Matta” del 1951, un fuoristrada robusto, essenziale, pensato per rispondere alle esigenze concrete di un'Arma impegnata nella ricostruzione del tessuto civile del Paese. Poi con la Giulia, in servizio dal 1963 al 1968, nasce la ''Gazzella'' del Nucleo Radiomobile, simbolo del pronto intervento. Da allora questa partnership è proseguito negli anni, diventando sempre più profonda: Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, Giulietta, Giulia, Tonale, arrivando fino alla Giulia Quadrifoglio. I più curiosi possono vedere molti di questi modelli in mostra presso il Museo, nella sezione “Alfa Romeo in Divisa” realizzata in collaborazione con l’Arma e inaugurata il 24 giugno 2020 in occasione del 110° anniversario del Biscione.

Alfa Romeo, 75 anni con l'Arma dei Carabinieri

Il libro, pubblicato da Giunti e Giorgio Nada Editore è strutturato in 5 capitoli, con testi di Danilo Moriero e Lorenzo Ardizio e fotografie originali di Alessandro Barteletti e Paolo Carlini. Un volume frutto della ricerca archivistica e testimonianze che hanno dato origine a un racconto capace di parlare tanto agli appassionati di storia automobilistica quanto a chi voglia comprendere più a fondo il ruolo dell'Arma nella vita civile del Paese. E parlando di questo profondo rapporto tra la casa automobilistica e i carabinieri, Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, ha raccontato:

Alfa Romeo è parte della memoria collettiva del nostro Paese, così come lo sono i Carabinieri. Due simboli diversi, ma uniti da una storia fatta di passione, disciplina, dedizione e velocità al servizio del bene comune. Dai primi anni del secondo dopoguerra ad oggi, le nostre vetture accompagnano le donne e gli uomini dell'Arma nelle loro missioni quotidiane, diventando vere e proprie icone della cultura automobilistica e istituzionale italiana. Questo volume rende omaggio a una lunga alleanza fatta di fiducia e rispetto reciproco: un tributo a tutti coloro che, nel silenzio delle strade o nei momenti più concitati, hanno guidato un'Alfa Romeo con fierezza e responsabilità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026