Alfa Romeo Giulia e Stelvio ancora più sportive e divertenti grazie al Pack Performance

Alfa Romeo punta a voler rendere ancora più speciali le attuali Giulia e Stelvio attraverso il Pack Performance che permette di esaltare ulteriormente il DNA sportivo di questi due modelli. Non si tratta di una novità assoluta in quanto era già stato reso disponibile in Germania. Adesso, arriva ufficialmente in Italia a 4.176 euro. Cosa include?

Alfa Romeo Giulia e Stelvio con Pack Performance

Ancora più sportive

Le attuali Giulia e Stelvio, lo sappiamo, sono destinate a rimanere sul mercato fino al 2027 e solo poi arriveranno le nuove generazioni. Per questo, la casa automobilistica sta lavorando per continuare a valorizzarle come, in questo caso, proponendo un pacchetto di personalizzazione molto speciale. Innanzitutto arrivano novità per gli interni dove troviamo adesso i sedili in pelle nera con cuciture rosse, gli inserti in carbonio e i dettagli rossi su plancia, pannelli porta e bracciolo. Il Pack Performance include pure il sistema audio premium sviluppato da Harman Kardon che può contare su di un amplificatore a 12 canali da 900 watt. Grazie alla tecnologia Logic 7 Surround sarà possibile ottenere un ambiente sonoro omogeneo e coinvolgente per tutti gli occupanti, indipendentemente dalla posizione di ascolto.

Dicevamo, esaltare il DNA sportivo di Alfa Romeo e per questo, il Pack Performance aggiunge il sistema Synaptic Dynamic Control, cioè sospensioni a controllo elettronico che regolano in tempo reale la risposta degli ammortizzatori attraverso valvole elettroidrauliche specifiche, che modulano il flusso interno dell’olio, variando così la forza di smorzamento in base alle condizioni della strada, allo stile di guida e alle sollecitazioni rilevate dai sensori di bordo. In questo modo sarà possibile offrire il perfetto equilibrio tra comfort, precisione di guida e sicurezza.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio con Pack Performance

Da evidenziare che Synaptic Dynamic Control ''dialoga'' con il selettore Alfa DNA, adattando il comportamento della vettura in base alla modalità di guida selezionata. Ad esempio, scegliendo la modalità Dynamic, gli ammortizzatori privilegiano la massima precisione, grazie a una taratura più rigida, che può essere ridotta con un semplice tocco del pulsante dedicato. Invece, selezionando Natural e Advanced Efficiency, la taratura degli ammortizzatori diventa progressivamente più morbida, privilegiando comfort e fluidità di marcia.

A gestire il tutto ci pensa lo Chassis Domain Control, la centralina che sovrintende ai principali sistemi dinamici del veicolo. Grazie alla combinazione di tutti questi elementi, Alfa Romeo Giulia e Stelvio con il Pack Performance sono ancora più divertenti da guidare.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026