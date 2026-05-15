Alfa Romeo celebra la 33 Stradale con due consegne simboliche in Texas e ad Arese

La supercar omaggia artigianalità e heritage con due esemplari consegnati a un collezionista degli Stati Uniti e al Museo del Biscione alle porte di Milano

La nuova Alfa Romeo33 Stradale (guarda Alfa Romeo 33 Stradale) continua il proprio percorso esclusivo con due consegne che raccontano il valore artigianale del progetto.

Alfa Romeo 33 Stradale: l'esemplare consegnato al Museo della casa italiana ad Arese (MI)

Due consegne simboliche per la nuova Alfa Romeo

Dei soli trentatré esemplari unici previsti, due hanno recentemente raggiunto destinazioni simboliche: il Texas e il Museo Alfa Romeo di Arese. Negli Stati Uniti, la prima vettura destinata a un cliente americano è stata consegnata presso la concessionaria di Austin al collezionista Glynn Bloomquist, imprenditore e appassionato di motorsport.

La sua storia con il marchio italiano nasce da una lunga passione coltivata negli anni e arricchita da modelli iconici come la Giulietta Spider Veloce del 1958 e una Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario.

Alfa Romeo 33 Stradale: l'abitacolo su misura del modello consegnato negli Stati Uniti

Una creazione ''tailor made''

Bloomquist ha seguito personalmente la configurazione della propria supercar, scegliendo una livrea Rosso Villa d'Este con dettagli ispirati alle vetture da competizione degli anni Sessanta. Gli interni sono stati personalizzati con una pelle esclusiva caratterizzata da finiture ricercate e lavorazioni che richiamano il mondo dell’arredamento di lusso. Il risultato è una sportiva costruita su misura, capace di unire heritage, design e tecnologie contemporanee.

Alfa Romeo 33 Stradale: il collezionista Glynn Bloomquist con la sua supercar in Texas

Artigianalità e tradizione ad Arese

La seconda consegna ha avuto luogo direttamente al Museo di Arese, per la prima volta nella storia della 33 Stradale. L’esemplare protagonista dell’evento è stato realizzato attraverso il programma Bottegafuoriserie, che permette ai clienti di creare configurazioni altamente personalizzate. Centrale nel progetto è stata una sofisticata lavorazione a quattro strati, sviluppata per ottenere una vernice capace di cambiare tonalità in base alla luce.

Il colore finale richiama la tradizione sportiva del marchio italiano, reinterpretando il rosso storico Alfa con riflessi dorati ispirati alla Montreal. L’auto resterà esposta al pubblico fino al 2 giugno, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino una delle creazioni più esclusive mai realizzate dal Biscione.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/05/2026