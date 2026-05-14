Alfa Romeo al lavoro sulla Stelvio con motori Euro 7

Lo sappiamo, l'attuale generazione di Alfa Romeo Stelvio rimarrà sul mercato almeno fino alla fine del 2027. Per vedere il nuovo modello bisognerà attendere la fine del 2027 o l'inizio del 2028. Sui tempi precisi ne sapremo probabilmente di più quando Stellantis presenterà il nuovo piano industriale. A quel punto capiremo meglio la strategia di Alfa Romeo. Intanto, la Stelvio va portata nell'era di Euro 7 e quindi la casa automobilistica sta lavorando per omologare i motori al nuovo standard sulle emissioni.

Motori Euro 7

Oggi, la gamma della Stelvio è composta solamente dalla motorizzazione diesel in due livelli di potenza (160 e 210 CV) e dalla più sportiva Quadrifoglio con il V6 di 2,9 litri da ben 520 CV. Il motore benzina, invece, è stato pensionato da diverse tempo e non dovrebbe più tornare. Alfa Romeo sta quindi lavorando per rendere compatibili queste motorizzazioni con Euro 7. Da capire se le modifiche introdotte per rispettare il nuovo standard comporteranno un cambiamento delle prestazioni. Ovviamente ne capiremo di più quando Alfa Romeo introdurrà i nuovi modelli 2027.

Ci sarà anche un facelift con l'introduzione delle motorizzazioni Euro 7? Pare di no. Non ci saranno novità di design e non dovrebbero nemmeno arrivare ritocchi all'abitacolo. Del resto, l'obiettivo della casa automobilistica è quello di prolungare la vita del SUV in attesa che arrivi la prossima generazione.

La lunga attesa per la nuova generazione

Inizialmente la nuova Stelvio doveva essere solamente elettrica e in passato erano circolate in rete anche le prime foto spia della nuova generazione del SUV. Tuttavia, la strategia del marchio è poi cambiata, soprattutto a causa di un mercato, quello dell'elettrico, che non cresceva quanto preventivato. Si è dunque deciso che il SUV doveva essere proposto anche con motorizzazioni ibride. Questa scelta, però, ha comportato una revisione del progetto e quindi un allungamento dei tempi con la necessità di prolungare la vita del SUV. Il 21 maggio con la presentazione del nuovo piano di Stellantis, forse ne sapremo di più. L'appuntamento, quindi, è per la prossima settimana.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026