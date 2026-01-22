Perché nuova Stelvio è in ritardo, spiegato facile: "Dobbiamo rifare tutto"

Il CEO Santo Ficili sullo slittamento al 2027: "Nuova Stelvio non sarà più solo EV e dobbiamo reinventare la piattaforma"

C'era una volta il futuro, ed era silenzioso, asettico e rigorosamente a batterie. Un futuro che in Alfa Romeo avevano già disegnato, impacchettato e messo sotto l’albero, pronti a convincerci che un SUV da due tonnellate potesse emozionare anche senza il canto di un cilindro.

Poi, però, è arrivata la realtà. Quella fatta di colonnine che non ci sono e di portafogli che non si aprono. E il castello di carte è venuto giù.

Nuova Stelvio avrà la presa di ricarica. Ma anche i tubi di scarico...

Non è un mistero che Alfa Romeo Stelvio di nuova generazione abbia subito dei ritardi (due anni: se ne riparla nel 2027), ma ora il Biscione, la discrepanza tra i piani originali e il reale stato delle cose, la esprime con chiarezza mai così cristallina.

E lo fa per bocca del CEO Alfa Romeo Santo Ficili. Intervistato da Auto Express, Ficili affronta proprio il tema della retromarcia strategica.

''Dobbiamo cambiare tutto'', ammette Ficili con sincerità. ''Immaginavamo un futuro solo elettrico per assecondare i diktat di Bruxelles, ma la rotta è cambiata''.

Tradotto dal linguaggio corporate: ci eravamo fidati della politica, ma il mercato ci ha ricordato che le Alfa si comprano ancora con l'orecchio e non solo con l'eco-coscienza.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: tutto rimandato al 2027

E così la piattaforma STLA Large - quella che già muove Jeep Wagoneer S e Dodge Charger - deve tornare sotto i ferri.

Bisogna farci stare tutto: elettrico, certo, ma anche ibrido e, incrociando le dita, magari quel sei cilindri ''Hurricane'' che in America fa faville ma che da noi, tra emissioni e burocrazia, rischia di restare un miraggio.

L'ironia, amara come un caffè bevuto freddo in officina, è che per salvare il domani ci si aggrappa al ieri. Mentre la nuova generazione finisce in panchina, le attuali Giulia e Stelvio ricevono un’insperata proroga fino al 2027.

Soprattutto la Quadrifoglio: il suo V6 da 510 CV è stato aggiornato per sopravvivere alle normative, diventando l’ultima scialuppa di salvataggio per un brand che non può permettersi di perdere l'anima, mentre cerca di ritrovare la bussola.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2026