Se Alfa Romeo presentasse una nuova sportiva come questa, vi piacerebbe?

Vi piacerebbe tornasse l'Alfa Romeo Brera? Questo modello disegnato da Giorgetto Giugiaro è stato offerto tra il 2005 e il 2010 nelle versioni Coupé e Spider, ma da allora è riamasta sempre nel cuore degli appassionati del marchio del biscione. Ma cosa succederebbe se la Brera venisse riproposta come una potente auto sportiva che reinterpreta in chiave moderna il design del modello originale? Un'idea di quello che potrebbe arrivare ce la offre la reinterpretazione digitale realizzata da Memola Luigi, che nel 2019 ha anche realizzato Alfa Romeo LEA Concept. Il risultato è una Brera di nuova generazione che riprende le forme dell'originale, ma le abbassa e le allarga, trasformandone le proporzioni.

Alfa Romeo Brera concept digitale

E se arrivasse davvero una nuova Alfa Romeo Brera?

Il frontale presenta linee affilate e vede la presenza di 6 fari circolari (3 per lato), insieme a un ampio splitter in fibra di carbonio e grandi prese d'aria. Il classico Tribolo Alfa Romeo è stato reinterpretato, mentre di profilo non possiamo non notare le vistose minigonne laterali in carbonio. Per quanto riguarda la parte posteriore, possiamo osservare il particolare lunotto triangolare, i gruppi ottici che integrano elementi circolari a LED, un ampissimo diffusore in carbonio e 4 terminali di scarico. Dietro c'è anche una luce centrale di stop in stile Formula 1.

Alfa Romeo Brera concept digitale

Insomma, una supercar ripensata in chiave moderna, con un'aerodinamica molto più sofisticata che rende il look della Brera decisamente aggressivo. Nulla è lasciato al caso, per un concept digitale davvero suggestivo che non ci può non far pensare come sarebbe bello che Alfa Romeo torni a proporre una nuova sportiva fede al suo DNA. Nulla è stato detto sulla meccanica e quindi non sappiamo cosa il desiger si sarebbe immaginato per la sua sportiva. In ogni caso, per quanto il concept della Brera di Memola Luigi possa essere impressionante, Alfa Romeo non sta lavorando a un successore della Brera. Per capire se nel prossimo futuro la casa del Biscione intenderà portare su strada una nuova esclusiva sportiva, bisognerà attendere novità sul suo piano industriale. Che arrivino già novità il 21 maggio quando Stellantis annuncerà il tanto atteso aggiornamento del suo piano industriale?

Fonte: Memola Luigi

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026